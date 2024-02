MotoE Test Portimao: Casadei vince la “gara” e svetta nel 3° giorno

Terzo ed ultimo giorno di test per la MotoE, con annessa simulazione di gara. Una prima presa di contatto anche in modalità racing che ha premiato il campione 2023 Mattia Casadei. È stato lui il vincitore della mini-corsa di 7 giri disputata sulla pista portoghese ancora molto umida per la pioggia notturna. Il resto della giornata poi è continuato con le ultime sessioni di prove programmate e pista sempre più asciutta, con il miglior tempo di questo venerdì sempre realizzato da Casadei nell’ultimo turno odierno. Anche se il miglior riferimento assoluto rimane il crono di 1:46.916 stampato ieri da Hector Garzo. Finisce così la tre giorni a Portimao, la classe elettrica ci tornerà solamente il prossimo 21 marzo, proprio alla vigilia del primo round del 2024.

Sessione 1, la simulazione di gara

1. Mattia Casadei – LCR E-Team – 7 giri

2. Eric Granado – LCR E-Team – +5.968

3. Kevin Manfredi – Ongetta SIC58 Squadra Corse – +8.734

4. Miquel Pons – Axxis-MSi – +8.767

5. Oscar Gutierrez – Axxis-MSi – +8.786

6. Alessandro Zaccone – Tech3 E-Racing – +11.825

7. Jordi Torres – Openbank Aspar Team – +12.128

8. Andrea Mantovani – KLINT Forward Factory Team – +18.231

9. Kevin Zannoni – Openbank Aspar Team – +33.834

10. Alessio Finello – FELO Gresini – +34.600

11. Armando Pontone – Aruba Cloud MotoE Racing Team – +37.575

12. Lukas Tulovic – Dynavolt Intact GP MotoE – +41.145

13. Maria Herrera – KLINT Forward Factory Team – +43.820

14. Hector Garzo – Dynavolt Intact GP MotoE – +1:09.482

15. Matteo Ferrari – FELO Gresini – +1:34.963

Massimo Roccoli – Ongetta SIC58 Squadra Corse – 5 giri

Chaz Davies – Aruba Cloud MotoE Racing Team – 5 giri

Nicholas Spinelli – Tech3 E-Racing – 3 giri

MotoE, sessione 2

Sessione 3

1. Mattia Casadei – LCR E-Team – 1:47.488

2. Matteo Ferrari – FELO Gresini – 1:47.612 – +0.124

3. Nicholas Spinelli – Tech3 E-Racing – 1:47.641 – +0.153

4. Alessandro Zaccone – Tech3 E-Racing – 1:47.995 – +0.507

Sessione 4

1. Mattia Casadei – LCR E-Team – 1:47.231

2. Oscar Gutierrez – Axxis-MSi – 1:47.234 – +0.003

3. Kevin Zannoni – Openbank Aspar Team – 1:47.396 – +0.165

4. Matteo Ferrari – FELO Gresini – 1:47.511 – +0.280

5. Miquel Pons – Axxis-MSi – 1:47.511 – +0.280

Foto: Social-MotoE official