Moto2 Portimao: 2° giorno con soli nove piloti in pista

La Moto2 non ha davvero avuto particolare fortuna in questi due giorni. Il tempo instabile visto a Portimao ha condizionato fortemente i test privati della categoria del Motomondiale. Nel primo giorno se non altro sono scesi quasi tutti in pista nelle ultime due ore (qui la classifica), oggi invece sono davvero pochi i piloti Moto2 in azione. Rimane il miglior crono di 1:42.797 stampato ieri da Manuel Gonzalez con pista finalmente in condizioni migliori.

Oggi Jake Dixon ha piazzato infine un best lap di 1:44.998, ma i distacchi importanti dei nove piloti in azione confermano le difficoltà a causa appunto delle condizioni meteorologiche incontrate in Portogallo. Primi test 2024 quindi che danno davvero poche informazioni, per saperne di più bisognerà attendere le prove ufficiali. Non manca poi molto, visto che Moto2 e Moto3 saranno di scena la prossima settimana a Jerez de la Frontera.

Moto2, la classifica del 2° giorno

1. Jake Dixon – CFMOTO Aspar Team – 1:44.998

2. Fermin Aldeguer – Speed Up Racing – 1:45.619 – +0.621

3. Alonso Lopez – Speed Up Racing – 1:46.036 – +1.038

4. Somkiat Chantra – Idemitsu Honda Team Asia – 1:46.625 – +1.627

5. Ai Ogura – MT Helmets-MSi – 1:46.701 – +1.703

6. Sergio Garcia – MT Helmets-MSi – 1:47.252 – +2.254

7. Ayumu Sasaki – Yamaha VR46 Master Camp – 1:47.,832 – +2.834

8. Zonta van den Goorbergh – Fieten Olie Racing GP – 2:00.235 – +15.237

9. Barry Baltus – Fieten Olie Racing GP – 2:01.212 – +16.214

Foto: Aspar Team