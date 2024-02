Podio in Gara 1, la replica nella Superpole Race… Ma Andrea Locatelli non è riuscito a completare il tris nel primo round del 2024. Un highside proprio nel corso dell’ultimo giro ha privato il pilota Yamaha di un terzo gradino che sembrava ormai assicurato. Il pilota sta bene, ma rimane l’amaro in bocca per un altro risultato di peso sfumato per un imprevisto che Locatelli non si sa spiegare: la R1 era in folle al momento del “lancio”. Se si vuole guardare però il bicchiere mezzo pieno, l’alfiere Yamaha ha dimostrato di essere competitivo e non vede l’ora di rifarsi a Barcellona, tra circa un mese.

Pilota OK

“Sto bene.” Così Andrea Locatelli ha rassicurato sulla sua condizione fisica. “Il feeling era pazzesco anche in Gara 2, nel corso del weekend abbiamo svolto davvero un ottimo lavoro e non abbiamo mai commesso errori.” Ecco però che nell’ultima corsa a Phillip Island succede l’imprevisto: potrebbe sembrare una conseguenza di un errore di Locatelli, in realtà c’è altro. “Abbiamo controllato tutti i dati: non sappiamo come mai, ma la moto era in folle. Quando sono andato un po’ largo ho cercato di tornare subito in traiettoria, ma lì ho commesso un errore e ho perso il posteriore.” Inevitabile il volo da paura visto proprio a poche curve dalla bandiera a scacchi. Fortunatamente il pilota Yamaha non ha riportato conseguenze a livello fisico, ma come detto rimane l’amarezza per un altro possibile podio sfuggito proprio nelle ultime battute di un’altra corsa da manuale.

Locatelli-Yamaha, bicchiere mezzo pieno

“L’unico problema è stato la folle in entrata in curva. Un vero peccato, era l’ultimo giro e ci stavamo giocando la gara…” A quel punto della gara Andrea Locatelli era ancora vicinissimo sia ad Alvaro Bautista che ad Alex Lowes. Le possibilità di cogliere quella prima agognata vittoria Superbike quindi erano ancora più che concrete. “L’impressione di vivere un sogno, ma non uno bello” ha ammesso. Questo è il lato amaro, ma c’è anche un aspetto decisamente positivo. Al debutto stagionale Locatelli è stato sempre uno dei protagonisti in qualunque condizione, come dimostrano i due podi conquistati ed il “quasi podio”. “Non vedo l’ora di tornare in pista, finire con un incidente non è il massimo” ha ammesso Locatelli. “Ma il feeling è sempre stato pazzesco, riparto da questa fiducia per il futuro.”

