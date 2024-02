Dopo le prove ufficiali MotoE ed i test privati Moto3, è il momento della Moto2 all’Autodromo do Algarve di Portimao. Una prima giornata con una classifica che si decide solo nelle battute finali: Manuel Gonzalez, neo pilota Gresini, piazza il tempo di riferimento su Aron Canet (Fantic) e Tony Arbolino (Marc VDS), quest’ultimo al comando per la maggior parte del sabato a Portimao.

Bisogna dire anche che il meteo oggi non ha dato una mano: partenza tardiva per pioggia mattutina, ma nel corso della giornata la situazione non è migliorata. Questo fino alle due ore finali, quando ai 12 piloti visti fino a quel momento (con Arbolino davanti) si sono aggiunti tutti gli altri. Chiusa la prima giornata di test privati, appuntamento domani sempre dalle 10:30 alle 18:30 italiane e con lo sguardo una volta di più verso il cielo.

Moto2, la classifica

1. Manuel Gonzalez – QJMOTOR Gresini Moto2 Team – 1:42.797

2. Aron Canet – Fantic Racing – 1:42.866 – +0.069

3. Tony Arbolino – Elf Marc VDS Racing Team – 1:43.042 – +0.245

4. Marcos Ramirez – American Racing Team (B2) – 1:43.357 – +0.560

5. Jake Dixon – CFMOTO Aspar Team – 1:43.742 – +0.945

6. Senna Agius – Husqvarna Intact GP – 1:43.938 – +1.141

7. Filip Salac – Elf Marc VDS Racing Team – 1:43.950 – +1.153

8. Joe Roberts – American Racing Team – 1:43.970 – +1.173

9. Bo Bendsneyder – Mandalika SAG Team – 1:44.077 – +1.280

10. Ai Ogura – MT Helmets-MSi – 1:44.135 – +1.338

11. Albert Arenas – QJMOTOR Gresini Moto2 Team – 1:44.178 – +1.381

12. Barry Baltus – Fieten Olie Racing GP – 1:44.253 – +1.456

13. Marcos Ramirez – American Racing Team (B1) – 1:44.267 – +1.470

14. Alex Escrig – KLINT Forward Factory Team – 1:44.477 – +1.680

15. Sergio Garcia – MT Helmets-MSi – 1:44.572 – +1.775

16. Darryn Binder – Husqvarna Intact GP – 1:44.620 – +1.823

17. Celestino Vietti – Red Bull KTM Ajo – 1:44.701 – +1.904

18. Dennis Foggia – Italtrans Racing Team – 1:44.875 – +2.078

19. Jeremy Alcoba – Yamaha VR46 Master Camp – 1:45.070 – +2.273

20. Xavi Cardelus – Fantic Racing – 1:45.118 – +2.321

21. Zonta van den Goorbergh – Fieten Olie Racing GP – 1:45.211 – +2.414

22. Jaume Masia – Mandalika SAG Team – 1:45.301 – +2.504

23. Ayumu Sasaki – Yamaha VR46 Master Camp – 1:45.398 – +2.601

24. Diogo Moreira – Italtrans Racing Team – 1:45.416 – +2.619

25. Izan Guevara – CFMOTO Aspar Team – 1:45.850 – +3.053

26. Deniz Oncu – Red Bull KTM Ajo – 1:47.287 – +4.490

27. Xavi Artigas – KLINT Forward Factory Team – 1:49.604 – +6.807

