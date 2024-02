Superbike, Danilo Petrucci che sfortuna “Persi 5-6 secondi nel pit stop”

Se Barni Ducati ha festeggiato in Supersport con Yari Montella, in Superbike porta a casa un ottavo posto amaro con Danilo Petrucci. Nonostante la partenza dalla 12^ casella in griglia, il pilota ternano si era messo subito tra i protagonisti, lasciando intendere che la top 5, forse anche la zona podio, era alla sua portata. Questo fino al pit stop, “novità” inserita in corsa per la nota questione degli pneumatici. Al momento del cambio gomme ecco però l’imprevedibile intoppo.

Un bullone non si avvita, passano i secondi, ma sono attimi preziosi e di conseguenza la gara si complica. Una volta ripartito, Petrucci cerca di risalire, ma il treno dei primi è ormai lontano e può solo accontentarsi dell’8° posto alla bandiera a scacchi (la cronaca di Gara 1). Un piazzamento che non soddisfa né lui né la squadra, appuntamento quindi rimandato a domani per la seconda e ultima gara del fine settimana australiano.

“Gran primo giro, eravamo lì davanti”

Pensare che la gara era partita bene dopo una Superpole non proprio secondo le aspettative. “Avevo fatto un paio di errorini in qualifica” ha ammesso Danilo Petrucci. “Ero in quarta fila, quindi sapevo che dovevo fare una buona partenza.” Cosa che gli riesce: scatta al meglio e rimedia così ad una qualifica non perfetta. “Ho fatto un gran primo giro, mi sono preso dei rischi, però eravamo lì davanti. Sapevo anche che, se fossi stato col gruppo di testa, potevo rimanere lì e così è stato.” Il feeling con la sua Panigale poi era davvero perfetto. “Il team ha fatto un grande lavoro a mettermi a posto la moto come volevo e me la sentivo veramente bene” ha infatti rimarcato Petrucci. La gara sembrava indirizzata veramente bene…

Petrucci: “Ci riproviamo domani”

Come detto, non c’è il lieto fine. “C’è stato un problemino al pit stop e abbiamo perso 5-6 secondi: quello ci ha condizionato la gara” ha raccontato Petrucci alla fine della corsa. Una volta tornato in pista ci ha comunque provato, cercando di risalire quanto più possibile. “Sono rientrato, avevo davanti due piloti più lenti che ho dovuto sorpassare e poi mi sono messo giù per cercare di recuperare, ma purtroppo i primi erano lontani” ha infine ammesso. Vuole guardare il bicchiere mezzo pieno, ma pensa già a Gara 2. “Abbiamo preso un po’ di punti che fanno sempre bene però chiaro, mi sarebbe piaciuto finire tra i primi 5. Ci riproviamo domani.”

Foto: Barni Spark Racing Team