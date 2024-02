Yari Montella stellare nella prima gara del Mondiale Supersport. Il ventiquattrenne campano domina tagliando il traguardo con oltre 6 secondi di vantaggio su Stefano Manzi e Marcel Schroetter. Non ci sono più dubbi: quest’anno può puntare al titolo. Yari però non ne parla, non si lascia prendere fa facili entusiasmi: non è il tipo. Anche se è un ragazzo allegro e solare, non si esalta e resta sempre misurato. Impossibile strappargli una vera esclamazione, un aggettivo superlativo neppure ora che ha conquistato la sua seconda vittoria in carriera nel Mondiale Supersport. La vita gli ha insegnato l’equilibrio: a non deprimersi quando ha sfortuna prende il sopravvento com’è successo nel 2023 e a non esaltarsi troppo quando va tutto bene.

“Oggi è stata una bella giornata per noi – racconta Yari Montella a Corsedimoto – Sono riuscito a vincere la prima gara e sono contento, soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto e stiamo facendo fin dai test. Vediamo di poter dire la nostra anche domenica e spero di ripetere questo risultato: sarebbe perfetto. Non sarà facile perché sicuramente la concorrenza si preparerà al massimo per gara-2 ma ce la metteremo tutta per farci trovare pronti”.

Tra i rivali avrà certamente Adrian Huertas autore della pole ma frenato da problemi alla sua Ducati già nel giro di allineamento. Non sono però solo Panigale V2 le moto da battere. Chiaramente c’è Yamaha con Stefano Manzi e soprattutto ci sono le le MV Agusta che in Australia brillano più che mai. Oltre a Marcel Schroetter terzo merita una menzione Federico Caricasulo quarto in sella alla F3 800 RR dopo una rimonta spettacolare dopo essere stato parzialmente coinvolto in un incidente ad inizio gara. Tra i pretendenti al podio domenicale c’è anche il pilota ravvenate.

Foto social