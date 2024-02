Superbike, la rinascita di Andrea Iannone: “Sto vivendo un sogno”

Comincia benissimo l’esperienza di Andrea Iannone nel Mondiale Superbike. Dopo il secondo tempo nella Superpole, è salito sul terzo gradino del podio di Gara 1 a Phillip Island. Una bella soddisfazione che pone definitivamente fine a un incubo di quattro anni senza corse, causato dalla nota squalifica per doping. Il pilota abruzzese è ripartito a testa bassa, con umiltà e lavorando sodo. Ha trovato nel team Go Eleven l’ambiente giusto per ripartire.

Superbike Phillip Island, l’entusiasmo di Iannone

The Maniac non può che essere felice oggi: “È incredibile essere sul podio, non mi aspettavo un ritorno così. Sto vivendo un sogno. Importante avere un buon feeling con la moto, ma è fantastico essere subito a questo livello. Ho ricevuto molto supporto dalle persone e questo è più importante del livello a cui sono oggi, è energia pura per me dopo questi quattro anni. Ringrazio Ducati, Gigi Dall’Igna, Paolo Ciabatti, Claudio Domenicali, Marco Zambenedetti e il team Go Eleven per questa opportunità“.

Iannone ha dovuto gestire le sue emozioni e alla fine può essere soddisfatto del risultato ottenuto a Phillip Island: “Per me correre una gara normale sarebbe stato meglio. Quando siamo partiti, ho iniziato bene ed ero davanti, ma ero pieno di emozioni, uno shock. Ho cercato di gestire al meglio la situazione, ho fatto qualche errore ma alla fine siamo riusciti a ottenere un risultato grandioso. È stato un buon inizio“.

Ovviamente, il pilota del team Go Eleven spera di confermarsi tra i top rider anche nella giornata di domenica: “Domani sarà un giorno diverso e proveremo a migliorare il risultato di oggi, ma senza lo stress avuto ieri e nel resto dell’inverno. Siamo a un buon livello e sono qui dopo tanto tempo, è importante sorridere ed essere felice in questo momento. La prima Superpole Race? Cercherò di fare del mio meglio, spingerò e ci proverò. Per me è una grande opportunità, perché abbiamo più dati e posso partire dalla mia base. Vedremo“

Foto: WorldSBK