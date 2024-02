MotoGP, contratti Ducati: il punto di Davide Tardozzi

Quasi tutti i piloti della classe MotoGP terminano i rispettivi contratti il ​​31 dicembre. Quasi tutti vorrebbero un posto nel team Ducati factory, squadra campione del mondo in carica, con una moto super competitiva a disposizione. Uno dei posti sarà riservato a Pecco Bagnaia, da ambo le parti c’è la volontà di proseguire. Resta il punto interrogativo su chi sarà il compagno di squadra a partire dall’anno prossimo.

La firma di Bagnaia a breve

Il successo della scuderia di Borgo Panigale è dovuto alla competitività che Pecco Bagnaia sta sfoggiando dal 2022, tanto da raccogliere il testimone lasciato da Casey Stoner nel 2007. Il pilota piemontese si sta rivelando il più forte e costante della griglia MotoGP, capace di sostenere al meglio la pressione nei momenti più difficili, nonostante un’agguerrita concorrenza interna (vedi Jorge Martin). L’aggiunta delle gare Sprint spingerà tutti i piloti a chiedere più soldi, uno sforzo ulteriore, e non da poco, che le fabbriche dovranno accollarsi.

Davide Tardozzi , Team Manager del Ducati Lenovo Team, ha chiarito negli ultimi test di Losail che la priorità assoluta della sua azienda in questo momento è rinnovare con Pecco Bagnaia. “Prima dobbiamo finalizzare il rinnovo di Pecco. Poi vedremo cosa succederà“, ha detto a Motogp.com. I vertici aziendali stanno “già discutendo gli ultimi dettagli con il suo manager” con l’obiettivo di chiudere la trattativa entro il Gran Premio del Qatar, come avvenuto due anni fa. “Stiamo cercando di definire tutto il più velocemente possibile“. L’affare è praticamente fatto, è solo questione di tempo, il binomio Bagnaia-Desmosedici è destinato a proseguire almeno fino al 2026 compreso.

La difficile scelta Ducati

Dove ci sono più dubbi è dall’altra parte del box, con un posto conteso fra Enea Bastianini e Jorge Martin. L’alfiere romagnolo non ha avuto un buon 2023, a causa degli infortuni e della mancanza di feeling con la Ducati GP23, che hanno portato ‘The Beast’ a vivere la sua peggiore stagione in MotoGP. Adesso, con l’inizio del 2024 alle porte e dopo alcuni test molto promettenti, Bastianini sembra intenzionato a guadagnarsi il rinnovo con i risultati in pista. “Enea è uno dei ragazzi a cui stiamo guardando, ma ci prenderemo un po’ più di tempo per decidere quale pilota sarà con noi nel 2025 e nel 2026” , ha sottolineato Davide Tardozzi.

Enea ha recuperato fisicamente ed è pronto mentalmente, il ballottaggio con Jorge Martin può avere inizio. Già le prime gare saranno decisive per orientare le direttive della casa emiliana. Il madrileno ha un solo obiettivo: approdare in un team factory. Se non sarà Ducati si lascerà corteggiare dagli altri costruttori. Fra i due litiganti… il terzo gode? Marc Marquez ufficialmente ha poche possibilità di affiancare Pecco Bagnaia dalla prossima stagione, ma mai dire mai… Da qui all’estate sul mercato piloti potrà succedere di tutto.

Jonathan Rea, la biografia ufficiale disponibile su Amazon

Foto: Instagram @bestia23