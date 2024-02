Andrea Raimondi conferma Motoestate “Lo faccio per divertirmi”

È team manager Lucky Racing Team nel CIV Moto3, ma in parallelo Andrea Raimondi continuerà il suo impegno anche nel Motostate. Era una possibilità già molto concreta, anzi quasi certa, ma è arrivata l’ufficialità. “Troppe responsabilità” ha scherzato il pluricampione Supermono che, sempre con gli immancabili colori del suo RC Motorsport, sarà nuovamente al via nella stessa categoria e sempre con la sua TM/Lucky, la stessa moto che poi userà il confermato Elia Bartolini nel tricolore. Raimondi ne sarà una volta di più pilota e collaudatore, con l’immutata voglia di continuare a divertirsi, ma anche di puntare sempre più in alto.

Andrea Raimondi, doppio ruolo anche nel 2024

Avanti con l’impegno anche nel Motoestate. “Ci provo. Non è semplice gestire un team nel CIV e poi disputare anche un campionato, ma una vittima sacrificale per la moto ci serviva!” ha scherzato Andrea Raimondi parlando a Corsedimoto. “Metti che succede qualcosa, almeno sopra la moto ci sono io: è la dura vita del tester. Alla fine per il Motoestate avevo già deciso, il problema era vedere se riuscivo oppure no con i tempi, ma sembra proprio di sì.” Pluricampione della categoria Supermono nonché campione in carica. “Alla fine io lo faccio per divertirmi, poi quello che viene viene. Io continuo a pensarla così, visto che va bene come linea d’onda” ha sottolineato.

Verso i primi test

Quando ricomincerà a girare? “Prima del Motoestate dovrò girare per provare la moto per Elia, ma ancora non so quando” ha spiegato Andrea Raimondi. “Per il CIV invece il primo test sarà quello del 18-19 marzo a Misano. L’idea era andare prima in Spagna, ma alla fine c’è stato qualche problema e abbiamo lasciato perdere. Inizieremo da lì.” L’iniziale ipotesi di provare a schierare due piloti nel Lucky Racing Team per quest’anno è stata accantonata, si punta nuovamente sul solo Elia Bartolini. Stavolta in sella ad una moto che ha ben più di sei mesi di vita (tanto era alla gara di debutto, il secondo round del CIV 2023).

Obiettivi stagionali

In Motoestate pensa solo a “divertirsi”, nel CIV si proverà però ad alzare ulteriormente l’asticella. Andrea Raimondi però ci va cauto. “Fare meglio dell’anno scorso, a livello di tempi sul giro e tutto, sarà un po’ difficile. Girare in 1:57 al Mugello, con il record mondiale a 1:56… Non è semplice per una squadra corse familiare, con un budget limitato, che si scontra contro KTM e Honda che quei tempi li fanno. Vuol dire già comunque che hai fatto un buon lavoro.” Come detto, l’anno scorso sono già arrivati alcuni risultati interessanti, quest’anno si riparte con un bagaglio di esperienza in più, nonché l’immancabile voglia di migliorarsi e chissà, di riprovare a sorprendere.

Foto: RC Motorsport