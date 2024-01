Di recente è arrivato l’annuncio del rinnovo di Elia Bartolini col Lucky Racing Team anche per il CIV Moto3 2024 (i dettagli). Una scelta nel segno della continuità dopo una prima stagione di “debutto” per questa collaborazione. Incluso anche Andrea Raimondi, pluricampione Supermono nel Motoestate e dal 2023 anche team manager della squadra schierata nel CIV. Cosa farà quest’anno, riuscirà a continuare nel suo doppio, anzi triplo ruolo, visto che è anche tester della “TM/Lucky”? Abbiamo avuto modo di sentirlo per fare il punto sui programmi suoi e della squadra.

Andrea Raimondi, la storia con Elia Bartolini nel CIV Moto3 continua.

Sì, ha sposato di nuovo il nostro progetto. Abbiamo imparato a conoscerci quest’anno e si è trovato molto bene con noi. Peccato per la sovrapposizione col Mondiale 300 nell’ultimo round dell’anno, quindi non ci sarà, ma non ci ha pensato due secondi a firmare di nuovo con noi.

Elia Bartolini, CIV Moto3 2023

Come procede il lavoro di sviluppo della moto? Non sarà più “novellina”.

Non ci fermiamo mai. Diciamo che la moto da una parte non sarà più “novellina”, ma dall’altra lo è perché stiamo continuando ad andare avanti. Il progetto ha cominciato a girare di più dalla seconda gara del Mugello, ma per modo di dire perché la moto non era ancora al 100% ma più o meno al 40%. In un certo senso era la base del progetto dal quale poi andare avanti. Al secondo Mugello abbiamo portato degli aggiornamenti ed abbiamo fatto uno step molto, molto importante, a Imola poi abbiamo portato un’altra cosa nuova che ci ha permesso un altro piccolo passo. Quest’inverno stiamo analizzando quasi tutto sulla moto per capire cosa possiamo fare meglio.

Nel CIV Moto3 schierate un solo pilota anche quest’anno?

Ci piacerebbe avere anche un secondo pilota, ma per il momento è solo un’ipotesi, non abbiamo ancora deciso.

Oltre alla Moto3 nel CIV, continua anche il tuo percorso da pilota Motoestate?

Mi sto allenando, ma devo ancora capire se mi sto allenando bene oppure no, altrimenti finisce qui, detta come va detta. Da team manager sono sempre in giro e se non mi posso allenare bene è inutile andare a correre tanto per farlo. Stavamo pensando di continuare anche perché il Motoestate mi serve per continuare il lavoro di sviluppo della moto, ma se non mi alleno non riesco neanche ad andare forte e quindi non provo la moto.

Andrea Raimondi, Motoestate 2023

Guardando al tuo anno di debutto da team manager, come ti valuti? Più in generale, come valuti il 2023 del Lucky Racing Team?

Di me non so dire, bisogna chiederlo agli altri [risata]. Guardando al lavoro di squadra, diciamo che siamo arrivati al Mugello pensando di stare in top 5, invece abbiamo vinto! È stato un grande lavoro di ogni persona, ce l’abbiamo messa davvero tutta. Al team come voto darei un 9 e mezzo, e solo perché non abbiamo chiuso secondi in campionato. Siamo molto competitivi.

L’obiettivo quindi è uno solo, giusto?

Vincere il Mondiale! [risata] Quello è il nostro obiettivo futuro, il Mondiale Moto3. Per ora ci stiamo preparando nel CIV, per poi continuare nel CEV. Questa sarebbe l’idea, poi chiaramente bisognerà capire cosa potremo fare. Ci stiamo lavorando.

A livello di test verso la nuova stagione, avete già qualche programma?

Dovremo tornare a girare in Spagna a febbraio, sempre con Elia, ma non abbiamo ancora deciso se ad inizio mese a Valencia o a fine mese a Jerez. Stiamo valutando ma le idee sono quelle, per confrontarci con i riferimenti del Mondiale e del CEV.