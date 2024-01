Moto2: Xavi Cardelus, ritorno mondiale da vice-campione europeo

Oltre al vari debutti, ci sarà anche un ritorno nella classe Moto2. Parliamo di Xavi Cardelus, nel 2024 secondo pilota del team Fantic, che torna a competere nel Mondiale dopo aver ottenuto il suo miglior risultato in carriera nell’ex CEV. Il titolo è andato a Senna Agius, ma il pilota andorrano di Promoracing ha chiuso al secondo posto, quindi da vice-campione europeo di categoria. Come se la caverà in questo secondo capitolo Moto2?

Xavi Cardelus, il “primo tentativo”

Classe 1998, originario di Andorra la Vella, debutta nel CEV Moto2 nel 2015, ottenendo tre stagioni dopo i suoi primi piazzamenti sul podio in occasione del round ad Albacete. Proprio nel 2018 però lo troviamo all’esordio nel Mondiale Moto2: inizialmente disputa qualche wild card, poi verrà ingaggiato come sostituto da Snipers Team. Cardelus metterà a referto un totale di 13 GP, con un 17° posto come miglior risultato. Il 2019 sarà il suo unico anno mondiale completo, disputato in sella alla KTM del Aspar Team.

La MotoE ed il ritorno nel CEV

Nel 2020, oltre a due GP in Moto2 da sostituto, è tra i protagonisti della seconda stagione della Coppa del Mondo MotoE, campionato in cui rimarrà fino al 2022: ottiene un 6° posto come miglior risultato, salterà anche qualche corsa per infortuni. Parallelamente al debutto in MotoE abbiamo anche il ritorno nel CEV Moto2: ottiene un podio nel 2020 e nel 2021, che diventano quattro nel 2022. Il 2023 è stato nettamente il suo anno migliore: una vittoria ed altri quattro podi gli permettono di conquistare il vice-campionato di categoria.

Cardelus ci riprova nel Mondiale Moto2

Non è mai arrivata la comunicazione vera e propria da parte di Fantic, ma la giornata di test a Valencia e l’entry list ufficiale ha poi fugato ogni dubbio. Xavi Cardelus sarà al via nuovamente nel Mondiale Moto2, stavolta però senza il suo storico #18 (è già di Manuel Gonzalez) ma con il numero #20 sulla sua KALEX Triumph. La giornata al Ricardo Tormo gli ha già permesso di prendere contatto con la nuova moto e le nuove gomme per la prossima stagione, vedremo come se la caverà nel “secondo capitolo” mondiale.

