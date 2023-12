Moto2: Senna Agius, il dominio Europeo per il pass Mondiale

Non mancheranno i debuttanti in Moto2 (qui l’entry list). L’unico però che non arriverà dalla Moto3 è Senna Agius, fresco campione europeo di categoria e con già svariati GP di esperienza come sostituto. Un giovane australiano che, dopo anni difficili nell’ex CEV Moto3, ha deciso di cambiare categoria, iniziando a brillare fin da subito. La stagione 2023 è stato il finale logico di una crescita importante, che ora porterà Agius a tempo pieno nel Mondiale. Riuscirà ad emergere? I precedenti ci dicono che non è facile, ma questo lo dirà il tempo.

Senna Agius, il profilo

Classe 2005, originario di Sydney, ha iniziato il suo percorso a due ruote prima in dirt track e motocross, una tendenza piuttosto comune tra i giovani australiani, prima di passare alle gare sull’asfalto. Senna Agius si era fatto già notare nel periodo in Asia Talent Cup, in seguito si fa vedere nella Moto3 nel JuniorGP. Ma la vera esplosione c’è stata quando, nel 2022, ha abbracciato il progetto Promoracing, scegliendo quindi di debuttare in sella alla KALEX Triumph per disputare l’Europeo Moto2. Un debutto decisamente notevole per Agius, che ha messo a referto due vittorie e sei podi in totale, ma ha pagato anche l’inesperienza con alcuni zeri che non gli hanno permesso di insidiare Lukas Tulovic fino alla fine.

2023, l’anno di Agius

Quest’anno, passato a Intact GP, ha messo subito in chiaro la questione, ponendosi come l’indiscutibile pilota da battere. Alla fine imbattuto, visto che ha colto praticamente tutte le vittorie possibili (tranne le due in Catalunya, saltate per un piccolo infortunio) e s’è preso meritatamente il titolo europeo Moto2. Parallelamente, come detto, negli ultimi due anni ha disputato qualche evento mondiale, prima in Marc VDS per l’infortunato Sam Lowes, mentre quest’anno si è alternato in Intact GP al posto di Darryn Binder e Lukas Tulovic, entrambi alle prese con guai fisici durante il 2023. In totale ha disputato 9 GP senza ancora prendere punti.

Pronto per la sfida mondiale

Dall’anno prossimo lo vedremo a tempo pieno in griglia Moto2, chiamato a disputare dall’inizio la sua prima stagione completa nel Motomondiale. Una promozione all’interno della stessa struttura, visto che è chiamato a ben figurare proprio con i colori Intact GP, affiancando il confermato Darryn Binder. Agius rileva proprio il posto occupato finora dal precedente campione europeo Moto2, Lukas Tulovic, che tornerà invece in MotoE nel 2024. Per la giovane promessa australiana non sarà una sfida facile: lo dicono i precedenti, per ora solo Aldeguer (dopo un periodo faticoso) sta iniziando ad emergere. A partire dal prossimo marzo avremo le prime risposte.

