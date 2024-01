Un brindisi benaugurante per il nuovo anno presso la concessionaria Reggini. Enea Bastianini protagonista di un evento privato svolto a San Marino assieme agli amici, alla fidanzata Alice, alla famiglia e al suo fan club. Tra i presenti l’amico Bryan Toccaceli ed i piloti Michele Pirro, Nicolò Bulega e Tatsuki Suzuki, oltre alla squadra Ducati che affianca Bastianini nel Motomondiale, più i rappresentanti della concessionaria. Un contributo alla serata è arrivato anche dai brand Montenegro, con stand e free drink, e Flamigni, con un panettone speciale di 23 kg, chiaro omaggio al pilota ed al suo numero.

Bastianini carico per il 2024

Il nuovo anno del pilota Ducati è iniziato “ufficialmente” in una notte sammarinese piena di gusto, sorrisi ed entusiasmo. Il modo migliore per ricaricare le batterie in vista di una stagione MotoGP certamente molto importante per Enea Bastianini. Alle spalle un primo anno in rosso segnato da troppi problemi fisici che hanno certamente complicato il suo processo di adattamento alle tante novità del 2023. Bastianini però ha a disposizione una seconda stagione nella squadra ufficiale Ducati per far vedere il suo potenziale.

Alla fine di quest’anno scade la maggior parte dei contratti, Bastianini è certo determinato a dimostrare di essersi meritato il posto nella squadra factory. Con l’occhio poi a due ‘minacce’ in particolare: uno è Jorge Martin, che vuole una sella in Ducati Team, e l’altro è Marc Marquez. Al momento un’incognita, ma se trovasse la quadra in sella alla Rossa diventerebbe una mina vagante per tutta la truppa di Borgo Panigale… Ma per Bastianini il problema è solo uno: dimostrare il suo potenziale in sella alla Desmosedici ufficiale, il resto poi si vedrà.

Foto: Marzio Bondi