MotoE, Matteo Ferrari “Peccato per la pioggia, ma partiti col piede giusto”

La MotoE ha scoperto Portimao, com’è andata? Matteo Ferrari, tra i veterani della categoria, ha apprezzato una volta di più la pista portoghese, che come i colleghi della classe elettrica ha visitato per la prima volta in sella alla Ducati V21L. Tre giornate di test in archivio con il meteo però che ha un po’ rallentato i lavori. Il pilota FELO Gresini ammette di non aver completato tutto il programma per questo motivo, ma commenta positivamente le novità su moto e gomme e guarda all’ultima giornata di test. Matteo Ferrari sarà uno degli ovvi protagonisti anche di questo 2024, vuole essere il più pronto possibile fin dal primo round della stagione.

Qualche novità sulla Ducati

All’Autodromo do Algarve ci aveva già girato in precedenza, quindi non era un tracciato sconosciuto, ma com’è con la MotoE? “Per me è una pista molto bella con tutte le moto” ha commentato Matteo Ferrari a Corsedimoto. “È spettacolare e soprattutto difficile, con tanti saliscendi e curve in contropendenza. Questa MotoE alla fine è una moto ben bilanciata e si adatta a tutti i circuiti, ma ci siamo molto divertiti, anche perché ci hanno liberato un po’ l’anti-wheeling quindi negli scollini possiamo impennare un po’!” Non l’unica cosa che è cambiata sulla Ducati V21L, anche se nel complesso ci sono poche novità. “È cambiata un po’ l’elettronica, ci sono nuove mappe di freno motore tra cui scegliere sull’asciutto, mentre sul bagnato sono rimaste le stesse tre. È cambiato anche il traction control, che è stato sistemato per tutta la durata della gara, quindi è molto più preciso rispetto all’anno scorso.”

Nuove gomme e meteo instabile

Ci sono state novità anche riguardo gli pneumatici. “Secondo me hanno fatto un ulteriore step rispetto ai test a Misano” ha spiegato Ferrari. “Vedremo però nelle prossime piste, Portimao non è una di quelle su cui si consumano di più le gomme.” Evidenzia poi i passi avanti. “La posteriore va meglio a livello di stabilità di grip, così anche l’anteriore. Siamo tutti contenti.” Anche se non sono state proprio le condizioni ideali vista la comparsa della pioggia. “Sono le condizioni più inutili” ha ammesso Ferrari. “A volte giravamo su pista bagnata ma col sole, quindi qualcosa che ti capita raramente… Ci ha un po’ rovinato i piani perché dovevamo fare altre prove.” Ma c’è ancora una giornata di test in programma. “Abbiamo ancora il giovedì del weekend di gara per metterci a posto al 100%. Siamo stati però sempre molto competitivi, con tempi fatti mai in scia, quindi sicuramente pagherà.”

Ferrari soddisfatto: “I test sono andati bene”

Non è mancata anche una simulazione di gara, com’è andata? “Secondo me è stata più utile per meccanici e piloti nuovi che non hanno mai fatto la procedura di partenza, la ricarica… Per i piloti già esperti invece purtroppo è stata meno utile per la pioggia e quindi per le conseguenti condizioni della pista, qualcuno è anche caduto per questo motivo.” Matteo Ferrari però è complessivamente soddisfatto. “I test sono andati bene, abbiamo lavorato molto in questi tre giorni. Siamo partiti col piede giusto” ha infatti sottolineato. “Abbiamo già trovato un buon bilanciamento per Portimao ed abbiamo un po’ di dati su cui lavorare, quindi sono molto, molto contento.”

Foto: Team FELO GRESINI MotoE