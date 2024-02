Axel Bassani sorride. Il suo compagno di squadra Alex Lowes è in testa al Mondiale Superbike e Kawasaki è seconda nel mondiale costruttori ad appena un punto da Ducati. Nessuno si sarebbe aspettato un inizio così sfavillante per il suo team. Anche se lui ha un po’ faticato, ha la certezza di avere una gran moto, in grado di poter puntare molto in alto. Al ritorno dall’Australia, il pilota veneto è sereno ed analizzando il week-end a mente fredda non può che essere soddisfatto. Non è mai facile inserirsi in una nuova squadra, passare da un team privato ad uno ufficiale però si è subito ambientato al meglio.

“Come primo week-end è andato abbastanza bene – racconta Axel Bassani a Corsedimoto – Abbiamo avuto un po’ di sfortuna, non abbiamo fatto una bella qualifica ma ci sta. Il passo però non era male, non siamo distantissimi dai primi. La gara è stata un po’ strana, eravamo tutti attaccati e non è facile recuperare posizioni. Però sono contento dato che una Kawasaki ha vinto e ciò significa che la moto funziona e noi non siamo lontanissimi come passo sul giro. Le sensazioni migliorano turno dopo turno, la squadra lavora molto bene e sono contento”.

A breve ci saranno i test della Superbike proprio in Catalogna

“Ora passerò un po’ di giorni a casa per recuperare poi tra due settimane andrò a Barcellona per altri due giorni di test. Proveremo altre cose che ci consentiranno di migliorare ancora un po’ la moto. Dobbiamo essere comunque già soddisfatti. Se non si guardano le posizioni, non siamo distanti quindi va bene così”.

Foto social