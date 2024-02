Il ritorno di Paolo Grassia: Trofeo Kawasaki con Chiodo Moto

Che fine ha fatto Paolo Grassia? L’originario di San Maria Capua Vetere tornerà alle competizioni in questo 2024. Per anni presenza fissa del circus del Mondiale Superbike, il vice-Campione 2015 & 2016 della (defunta) European Junior Cup ha (ri)trovato l’intesa con il team Chiodo Moto Racing per la prima edizione del Kawasaki Ninja Trophy, il nuovo trofeo della casa di Akashi che si disputerà nel contesto del Campionato Italiano Velocità.

Il ritorno di Paolo Grassia

Proprio con il team Chiodo Moto Racing si classificò secondo nella EJC 2016 alla guida di una Honda CBR 650 F con un paio di vittorie e altrettanti podi all’attivo, bissando il risultato della stagione precedente. Coi medesimi colori prese parte successivamente al Mondiale Supersport 300 nel 2017 e 2020, con qualche exploit di rilievo (quattro top-10) e nel mezzo la parentesi sotto le insegne Biblion MotoXRacing. Di fatto quelle del 2020 rappresentarono le ultimissime apparizioni in pista del motociclista casertano.

Nel Trofeo Kawasaki per il rilancio

In questi ultimi anni Paolo Grassia ha corso sporadicamente nel panorama nazionale tra Trofeo Aprilia RS 660 e, più recentemente, National Trophy 600, mettendosi comunque in evidenza in varie occasioni. Il Kawasaki Ninja Trophy sancirà di fatto il suo ritorno a tempo pieno. Una sfida inedita che lo vedrà impegnato in cinque appuntamenti, il primo dei quali il week-end del 6-7 aprile prossimi a Misano, sulla neonata Ninja ZX-4RR.

Terzo pilota Chiodo Moto Racing

Con il nuovo-vecchio innesto di Paolo Grassia, sale dunque a tre il numero dei portacolori di Chiodo Moto Racing per la stagione 2024. La formazione diretta da Antonio Nespoli sarà anche al via del CIV Supersport e CIV Supersport 300 rispettivamente con il riconfermato Luigi Montella su Yamaha R6 e la new entry Salvatore Germano su Kawasaki Ninja 400.