Rossi, Dettwiler, novità moto e team: CIP pronto per la Moto3 2024

Oggi scattano i tre giorni di test a Jerez (qui il programma). Ieri sera però, quindi alla vigilia delle prove ufficiali, CIP-Green Power ha presentato ufficialmente la sua stagione Moto3 2024. Livrea sostanzialmente confermata, col verde predominante del main sponsor, per una formazione completamente rinnovata, composta dall’italiano Riccardo Rossi e dal debuttante svizzero Noah Dettwiler.

Non solo i piloti: nuove moto, nuovi capitecnici ed uno staff tecnico totalmente rinnovato per CIP. Josep Millan Martinez è il nuovo direttore tecnico della squadra ed anche capotecnico di Dettwiler, mentre Javier Alba Sola sarà il capotecnico di Rossi. Accanto a loro ci sono l’ingegnere dei dati Lidia Cerezuela, più i meccanici Juanma Alcaniz, Salva Arago Simo, Albert Prades e Guillem Roset Pujol.

Tutte novità rimarcate da Alain Bronec, che guarda in particolare all’esperienza di Riccardo Rossi per ottenere i migliori risultati possibili in questo 2024. “Vogliamo dargli l’opportunità di mostrare il suo vero potenziale” ha sottolineato il proprietario del team CIP. Riguardo poi all’esordiente della squadra, “È un pilota interessante. Abbiamo con lui un contratto biennale e possiamo iniziare a lavorare col solo obiettivo di migliorare passo dopo passo nella prima stagione, per poi fare il salto l’anno prossimo.”

CIP d’attacco con Rossi e Dettwiler

Riccardo Rossi, rimasto inizialmente senza team e poi rientrato in corsa nel Mondiale Moto3 con CIP al posto di Lorenzo Fellon, è ancora più determinato. “Il primo obiettivo è essere competitivo e rimanere nel gruppo davanti in ogni gara” ha sottolineato il pilota genovese. “Arrivo da una stagione difficile, quest’anno voglio fare bene e divertirmi. Non vedo l’ora di iniziare la stagione!” Non manca anche un consiglio per Noah Dettwiler: “Non bisogna mettergli troppa pressione. È quello che è capitato a me e non è mai positivo. Di conseguenza bisogna avere testa, solo così si può essere veloci.”

È il turno poi del giovane svizzero, pupillo di Thomas Luthi, pronto per il debutto a tempo pieno nel Mondiale Moto3. L’abbiamo già visto l’anno scorso con i colori CIP in sostituzione dell’infortunato Salvador, in questo 2024 disputerà la sua prima stagione completa. “La moto è completamente nuova, cambiano le gomme… Ci sono tantissime cose da imparare” ha sottolineato Dettwiler. “Vedremo in Qatar a che punto siamo e da lì inizieremo a progredire. Come ha detto Riccardo non devo mettermi troppa pressione, ma solo pensare a lavorare ed a migliorare.”