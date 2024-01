Luigi Montella e Chiodo Moto avanti insieme nel CIV Supersport

Il team Chiodo Moto Racing si tiene stretto Luigi Montella. Superata una stagione 2023 che ha visto il binomio conseguire i migliori risultati di sempre nel CIV Supersport, in data odierna ha trovato conferme il rinnovo delle parti per il 2024. La formazione diretta da Antonio Nespoli affiderà per il quarto anno consecutivo una Yamaha R6 al motociclista napoletano, con tutto il potenziale per continuare la scalata verso le posizioni più nobili della classifica.

Luigi Montella e Chiodo Moto vanno di continuità

Di fatto Luigi Montella e il Chiodo Moto Racing rappresentano una certezza. Insieme hanno affrontato dapprima il Mondiale Supersport 2021, senza tuttavia eccellere, trasferendosi nella più congeniale serie tricolore a partire dall’anno successivo. In un CIV Supersport dall’elevato tasso tecnico, nell’ultimo biennio hanno mostrato progressi rilevanti. In particolare nella scorsa stagione, annoverando quattro top-10 di fila e un sesto posto in Gara 1 a Vallelunga quale miglior piazzamento.

Alla ricerca del salto di qualità

Mai così in alto fino ad oggi nel proprio percorso di carriera quinquennale in categoria (ci aveva già corso precedentemente nel triennio 2017-19 con differenti strutture), il venticinquenne di origini campane punterà a ripartire da queste incoraggianti prestazioni, e ottimizzarle ove possibile, sempre in sella alla Yamaha R6 di Chiodo Moto Racing nel rinnovato CIV Supersport 2024 gommato Dunlop.

Le parole del team manager

“Sono contento di continuare questo lungo percorso che ci accomuna da diversi anni. Sia con il pilota, ma in primis con le persone che lo seguono – ha dichiarato il team manager Antonio Nespoli – i sacrifici sono tanti ed il lavoro non ha prezzo visto tutto quello che facciamo, seguendo i ragazzi anche negli allenamenti invernali. Sarà un anno importantissimo sotto diversi aspetti”.

Tra Supersport e Supersport 300

Contestualmente all’impegno nel CIV Supersport con Luigi Montella, il team Chiodo Moto Racing sarà inoltre presente nel CIV Supersport 300 con una Kawasaki Ninja 400. Al riguardo è stato già annunciato Salvatore Germano, il quale affronterà la prima stagione a tempo pieno sotto queste insegne.

Photo credit: Dani Guazzetti