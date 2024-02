Ultima della lista MotoGP, Prima Pramac Racing apre la sua stagione 2024 dal Bahrein, in una rinnovata collaborazione con la Formula 1, il cui logo già da tempo compare sulle Ducati della squadra di Paolo Campinoti. Ma quel che colpisce maggiormente è la rinnovata colorazione, nettamente differente rispetto alla scorsa stagione mondiale.

Ecco più da vicino la nuova livrea della Desmosedici che guideranno il vice-campione 2023 Jorge Martin e l’ex Yamaha Franco Morbidelli, protagonisti di un’entrata trionfale in sella alle rispettive MotoGP. Per l’italiano è la prima uscita ufficiale con la sua nuova moto di questo 2024, visto che non ha potuto disputare i test per il noto incidente a Portimao.

Ducati Pramac per un “finale diverso”

Aspettative chiaramente molto alte in casa Ducati anche coi due ragazzi Pramac, come sottolinea Gigi Dall’Igna. Gino Borsoi è più preciso: “Abbiamo vissuto un 2023 incredibile. Abbiamo di nuovo due piloti forti e vogliamo ripeterci, ma con un finale diverso rispetto alla scorsa stagione!” Franco Morbidelli punta al riscatto dopo un biennio complicato. Avrà a disposizione la migliore Ducati in griglia, la più aggiornata, e non vede l’ora di lasciarsi alle spalle il periodo difficile. Incluso appunto lo stop forzato per la caduta a Portimao. Jorge Martin riparte dal secondo posto ottenuto nel 2023, ma è scontato dire che vuole migliorare quel risultato, come lui stesso ribadisce. Anche il team Pramac ora è pronto, tra una settimana ci saranno le prime risposte dalla pista.