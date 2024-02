Riparte esattamente da dove si è fermato nei test privati svolti di recente dalla Moto3 a Portimao. David Alonso inizia le prove ufficiali a Jerez nel miglior modo possibile, ovvero piazzando il miglior crono della prima giornata in programma. Stefano Nepa chiude questo mercoledì come unico pilota italiano presente nella top 10. A referto alcuni incidenti di giornata, compresi quelli dei nostri Matteo Bertelle, Luca Lunetta e Nicola Carrasco, oppure anche David Almansa. Primo giorno in archivio con, lo ricordiamo, Lorenzo Dalla Porta in azione al posto di Angel Piqueras, fermato da un infortunio in allenamento. Domani e venerdì di continua: sono test molto importanti per capire i valori in pista, ma c’è già un nome in particolare che, non a sorpresa, sta ripartendo da dove si è fermato alla fine della stagione 2023…

Il programma completo dei test a Jerez

Moto3 sessione 1

Sessione 2

Sessione 3

Moto3 combinata

Foto: CFMOTO Aspar Team