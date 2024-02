Moto3: Piqueras salta i Test Jerez, c’è Dalla Porta al suo posto

Avvicendamento in corsa in Moto3 per i tre giorni di test ufficiali a Jerez, in programma da domani a venerdì. Leopard Racing deve rinunciare al suo esordiente Angel Piqueras, ma al suo posto ritroverà il suo campione 2019 Lorenzo Dalla Porta. Proprio il toscano infatti disputerà i tre giorni di test al posto del campione Moto3 JuniorGP in carica, fermato da un infortunio in allenamento. Il suo ritorno in azione è previsto per la prossima settimana, quando scatterà ufficialmente la stagione 2024 in Qatar.

Test Moto3, cambio improvviso

“Angel Piqueras non disputerà i test a Jerez dopo essere stato dichiarato non idoneo”. Così Leopard Racing ha annunciato l’assenza del suo debuttante per gli unici tre giorni di prove ufficiali, importantissimi per un pilota all’esordio. “Lo spagnolo ha bisogno di tempo per recuperare da un infortunio occorsogli in allenamento.” Ma c’è appunto una vecchia conoscenza della squadra Moto3. “Per questi test sarà sostituto da Lorenzo Dalla Porta, ex pilota Leopard.” In attesa quindi di dare il via alla sfida nella Supersport del CIV, il pilota di Montemurlo tornerà nella classe minore del Motomondiale per tre giorni. Un breve tuffo nel passato, vedremo come se la caverà.

Foto: Leopard Racing