Procede senza problemi la “marcia trionfale” di David Alonso in questi test invernali. Il colombiano di Aspar Team piazza il crono di riferimento della Moto3 anche oggi, ma non un tempo qualsiasi. Il precedente record ufficiale era già stato polverizzato ieri, oggi Alonso è sceso sotto il muro di 1:44. Non è stato il solo: per primo oggi ci ha pensato José Antonio Rueda, il migliore del turno 1 e 2° assoluto di giornata.

In seguito ci è riuscito anche Collin Veijer, che completa la top 3 della combinata. Riguardo “casa Italia”, appena fuori dalla top ten troviamo Stefano Nepa, Luca Lunetta e Matteo Bertelle in sequenza, oggi sono stati loro i migliori dei nostri portacolori in Moto3. Domani tocca al terzo ed ultimo giorno di prove ufficiali (il programma completo), vedremo se sarà ancora Alonso il migliore o se qualcuno riuscirà a scalzarlo dalla vetta della classifica.

Test Jerez, i tempi del primo giorno

Foto: CFMOTO Aspar Team