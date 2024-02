Mondiale Supersport 300: un terzo dello schieramento parla italiano

Mancano ormai appena tre settimane all’inizio del Mondiale Supersport 300. Il campionato riscuote sempre grande successo ed anche quest’anno ci saranno ben trentadue piloti al via più le varie wild-card. Le gare sono sempre equilibrate, divertenti ed incerte fino all’ultima curva. Il favorito numero 1 è il plurica-campione del mondo della categoria Jeffrey Buis, un ventitreenne olandese che può essere considerato un vero e proprio specialista della 300. Dopo aver vinto il titolo nel 2020 e sfiorato il bis l’anno successivo, era stato promosso nel WorldSSP ma non era riuscito ad emergere. Ha scelto quindi di tornare in 300 e nel 2023 ha vinto il titolo per la seconda volta. Ora ambisce al tris ma si dovrà scontrare contro i numerosi piloti italiani.

Supersport 300: gli italiani

Un terzo dello schieramento è composto infatti da piloti della nostra nazione: ben undici e molto veloci. Tanti sono pronti a scommettere su Elia Bartolini, forte del suo passato nel Motomondiale in Moto3 ma Mirko Gennai, Bruno Ieraci e Matteo Vannucci hanno talento ed esperienza in 300 con vittorie e podi in bacheca. Gennai in particolare, ha terminato il Mondiale 2023 al terzo posto ed è uno tra i più quotati. Da tenere d’occhio pure Marco Gaggi che l’anno scorso è andato molto bene, Kevin Sabatucci ed il rookye Emiliano Ercolani che arriva da campione R3 Blu Cru in carica.

Nutrito pure il gruppo degli spagnoli presenti nel Mondiale Supersport 300 con ben sette piloti. Curriculum alla mano il migliore di loro è il ventiquattrenne Marc Garcia che in passato è salito tante volte sul podio ed ha vinto sette gare tuttavia sarà in sella alla cinese Kove 321RR ed è molto difficile che possa puntare ai vertici. Interessante la presenza di due ottimi talenti brasiliani: Gustavo Manso e Kevin Fontainha, cresciuti entrambi Yamaha R3 Blu.

Due indonesiani in cerca di gloria

Ci saranno poi due piloti indonesiani Aldi Satya Mahendra che nel 2023 aveva trionfato a Most e Galang Hendra Pratama, il primo pilota della sua nazione ad aver vinto una gara di mondiale nel motociclismo. Nel 2017 conquistò il successo nel Gran Premio di Jerez proprio nel Mondiale Supersport 300 e bissò quella vittoria l’anno successivo a Brno. Pratama ha gareggiato poi per un paio d’anni nel WorldSSP ma senza risultati di rilievo ed è quindi tornato in 300.

Foto WorldSBK