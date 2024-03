Fermin Aldeguer in MotoGP con Pramac? La risposta del pilota

I campionati del Motomondiale devono ancora partire, ma già si parla di mercato piloti. Non mancano rumors inerenti possibili trasferimenti in ottica 2025. Negli ultimi giorni si è diffusa soprattutto la notizia del passaggio di Fermin Aldeguer in MotoGP con il team Prima Pramac Racing. Non sono arrivate conferme o smentite di carattere ufficiale, però l’operazione si dovrebbe concretizzare.

Com’è noto, verso la fine della scorsa stagione c’era stato un tentativo da parte del team VR46 di ingaggiarlo per sostituire Luca Marini, ma Luca Boscoscuro si è tenuto ben stretto il pilota spagnolo e con lui punta a vincere il titolo Moto2 2024. In Qatar il proprietario del team SpeedUp aveva parlato con Paolo Campinoti, Gino Borsoi e Fonsi Nieto. Ed era emersa l’esistenza di un pre-contratto offerto da Prima Pramac Racing. È un talento che Ducati segue e che a Gigi Dall’Igna piacerebbe avere nella famiglia ducatista.

MotoGP, Aldeguer sostituirà Martin nel 2025?

Jorge Martin è destinato a lasciare la squadra toscana, vuole passare a una ufficiale nel 2025. La priorità è indossare il colore rosso Ducati e se non sarà possibile valuterà le altre opzioni. Il suo posto probabilmente verrà preso dal connazionale Aldeguer, mentre per la sella occupata oggi da Franco Morbidelli i discorsi rimangono apertissimi.

Martin in occasione della presentazione del team Prima Pramac Racing è stato interpellato sull’arrivo di Fermin in MotoGP: “Penso che sia pronto. Alla fine della scorsa stagione ha dimostrato il suo potenziale. Ora deve dimostrarlo per una stagione intera e lottare per vincere il titolo. In questo momento credo che sia il pilota più forte della Moto2. Non so se abbia già firmato oppure no, in caso potrebbe avere più fiducia per la nuova stagione“.

La replica di Fermin ai rumors su Pramac

Aldeguer in questi giorni è a Jerez per l’ultimo test pre-campionato ed è stato interpellato da DAZN sui rumors che lo riguardano: “Fa sempre piacere che si parli in questo modo, mi riempie di motivazione. Andare in MotoGP è il sogno che ho da quando sono piccolo. Le cose stanno andando bene e quindi si parla di me. Questo è quello che cerco, le opzioni ci sono ma non c’è niente di chiuso. Bisogna aspettare e restare concentrato. Quest’anno voglio lottare per il mondiale Moto2 e arrivare in MotoGP da campione sarebbe positivo“.

Il pilota del team SpeedUp conferma di avere la concreta possibilità di approdare nella classe regina del Motomondiale, però chiarisce di non avere ancora firmato. La sensazione è che presto verrà fatta definitivamente chiarezza e sapremo ufficialmente con chi correrà nel 2025. Salvo sorprese, si tratterà proprio del team Prima Pramac Racing.

