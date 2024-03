Lorenzo Baldassarri aveva salutato il Mondiale Supersport a fine 2022 da vice-campione del mondo. La sua stagione era stata splendida con sedici podi di cui diverse vittorie e tanti secondi posti. Dopo un anno sfortunato in Superbike il pilota marchigiano è tornato nel WorldSSP ma la strada è stata subito in salita. S’immaginava che non sarebbe stato facile, lo aveva anche detto prima del week-end. Però fa un certo effetto vederlo al tredicesimo posto in classifica mondiale dopo il primo round con all’attivo appena un nono posto conquistato in gara-2. In teoria dovrebbe essere tra i piloti i lizza per il titolo mondiale in sella alla Ducati del team Orelac Racing. Le qualità non gli mancano di certo, anzi, è in assoluto uno tra i migliori della categoria ma i vari tasselli del puzzle devono andare al loro posto.

“L’inizio di stagione è stato un po’ complicato – racconta Lorenzo Baldassarri a Corsedimoto – Nei test invernali ci eravamo resi conto di non essere ancora pronti per lottare per la vittoria. Peccato però per com’è andata a Phillip Island. Avremmo potuto portare a casa molto di più di quello che abbiamo ottenuto. Abbiamo avuto un problema tecnico che ci ha tolto la top cinque il sabato e anche la possibilità di fare un time-attack con la seconda gomma, con meno benzina nel secondo run per cercare di partire nelle prime due file domenica. La gara avrebbe preso un’altra piega. Purtroppo è andata così. Ho cercato di raccogliere il massimo“.

Tra appena tre settimane ci sarà il secondo round del Mondiale Supersport a Barcellona.

“Andiamo a Barcellona con la consapevolezza che sia io che il team siamo competitivi. Il pacchetto è buono e spero di arrivare a lottare per le posizioni che contano prima possibile. Sicuramente possiamo essere in lotta per il campionato ma dobbiamo fare uno step prima possibile”.

