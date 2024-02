Supersport: Lorenzo Baldassarri “Non bisogna perdere la pazienza”

Lorenzo Baldassarri si rilassa al Phillip Island Wildlife Park prima d’immergersi nel primo week-end stagionale del Mondiale Supersport. Tra canguri e koala si carica per un round da vivere senza pressioni. Balda torna in Supersport dopo un anno sfortunato in Superbike. Non gareggia per un team di vertice come due anni fa quindi non ci si si può attendere una vittoria come aveva fatto nel 2022, al suo esordio assoluto nel WorldSSP. Probabilmente nel corso della stagione potrà ambire al vertice ma non in questo momento come si evince anche dal suoi piazzamento nei test di lunedì scorso. Nella combinata aveva il 14esimo tempo ad un secondo e tre dal crono record di Yari Montella. Sicuramente ha un gran margine ed un ottimo potenziale. Con la squadra si trova bene e i risultati non si faranno troppo attendere.

“Sono fiducioso per il week-end – dice Lorenzo Baldassarri a Corsedimoto – è una pista che mi piace. Il pacchetto moto, team e pilota è competitivo da top 5. Ancora non siamo pronti come dobbiamo essere perché nei test non abbiamo raggiunto l’obbiettivo di trovare un passo ed una velocità per stare nei cinque con margine. Ci mancava ancora qualcosa ma è positivo che siamo riusciti a provare tutto. Le sensazioni con la moto, il telaio, il motore sono positive. Il pacchetto è buono, nel team c’è una bella atmosfera, una grande armonia. Ora dobbiamo mettere insieme tutto. Non vedo l’iniziare il primo week-end di campionato. Cercherò di divertirmi e fare il miglior risultato possibile senza perdere la pazienza subito alla prima gara”.

Foto social