Dominique Aegerter aveva concluso il 2023 con il podio sia nella Superpole Racce che in gara-2. Gli piacerebbe iniziare l’anno allo stesso modo ma la sorte gli ha fatto un brutto scherzo. Il pilota svizzero del team Yamaha GRT ha dovuto saltare tutti i test invernali, sia quelli di Jerez che di Portimao, per un virus (leggi qui). E’ da novembre dello scorso anno che non saliva sulla sua Yamaha e nei test ha faticato. Nella combinata di giornata è al 13esimo posto con un miglior giro di 1’29″648. Complessivamente ha percorso 98 giri. La sua preparazione fisica ed atletica aveva subito un brusco stop ma ora sta bene ed è pronto per una stagione da protagonista.

“Nei test ero un po’ nervoso, non sapevo come avrebbe reagito il mio corpo visto che non vado in moto da quattro mesi – commenta Dominique Aegerter sui social – nell’ultimo mese non mi ero potuto allenare correttamente a causa dell’infezione. Di sicuro avevo bisogno di qualche giro per abituarmi di nuovo alla moto. Il mio corpo è un po’ rigido e fortunatamente ci sono 2 giorni di recupero. Certo, vorremmo essere in una posizione diversa ma con l’infezione da virus che ho avuto non abbiamo potuto fare il test e di conseguenza abbiamo perso un po’ di tempo in pista. Venerdì inizia il fine settimana e da sabato ci sono i punti in palio. Lavoreremo duramente per essere più pronti possibile ed ottenere dei buoni risultati. Ringrazio i medici, la squadra, gli sponsor e tutti i tifosi che mi stanno supportando. Non vedo l’ora di iniziare”.

