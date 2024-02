Yari Montella vola nei test test precampionato del Mondiale Supersport a Phillip Island ma non si lascia travolgere da facili entusiasmi. Il pilota campano ha sbriciolato ogni record però sa che la strada è ancora molto lunga. Il circuito australiano gli evoca sia ricordi belli che brutti. Lì ha conquistato la sua prima vittoria in Supersport nel 2022 però si è pure fratturato la clavicola nel primo round della scorsa stagione. Il passato comunque è alle spalle ed il presente appare quanto mai luminoso.

“Qui a Phillip Island hanno fatto l’asfalto nuovo ed è stato quasi facile migliorare il crono dell’ anno scorso – dice Yari Montella a Corsedimoto – Non è stato altrettanto semplice però fare il miglior tempo di giornata. Abbiamo fatto veramente un bel lavoro, siamo partiti con il piede giusto ed abbiamo trovato subito una buona base. Sono felice di quanto fatto con la squadra in tutta la giornata, abbiamo provato un bel po’ di cose. Ho fatto moltissimi giri, anche dei long-run con gomme usate per capire l’effetto. Sono veramente soddisfatto del lavoro svolto”.

Chi ben comincia è a metà dell’opera, cita un proverbio. Yari Montella però sa che la strada è ancora molto lunga. A prima vista il Mondiale Supersport appare estremamente equilibrato.

“Nel week-end noi miglioreremo ancora ma pure gli altri. Ho visto tanti piloti veloci in questi test: Caricasulo, Huertas, Manzi, Oncu, Schroetter…Ora, in questi giorni di riposo, analizzeremo i dati per capire quali ulteriori progressi poter fare: sia con la moto che io con la guida. Certamente è un buon inizio e sono contento”.

