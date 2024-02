MotoGP, Jorge Martin ci riprova: “Voglio il team ufficiale Ducati”

Il team Prima Pramac Racing è l’ultimo della MotoGP che ha deciso di svelare i propri colori per la stagione 2024 e lo ha fatto presso il Bahrain International Circuit, dove nel weekend inizierà il campionato di F1. Entrambi i piloti, Jorge Martin e Franco Morbidelli, hanno grandi motivazioni. Lo spagnolo è reduce da un anno in cui ha lottato per il titolo fino all’ultima gara e intende ripetersi, magari con un epilogo migliore.

MotoGP, Jorge Martin carico

Dopo i test in Malesia e in Qatar ha le idee chiare sulla nuova Ducati Desmosedici GP24: “Il feeling è migliore rispetto a quello che avevo con la GP23. A Sepang avevo qualche dubbio, il primo test non è mai semplice, però a Lusail li ho eliminati e sono stato più veloce con la nuova moto. È andata sempre meglio e sono sicuro al 100% che sia migliore della precedente. Non è molto diversa, però è più veloce. È un’evoluzione, non una rivoluzione, perché Ducati aveva già lavorato molto bene. Non aveva senso rivoluzionare la moto, abbiamo lavorato su dei dettagli. Sono felice“.

Martin si sente in un’ottima condizione psico-fisica, oltre che tecnica, e sa in cosa deve fare qualche progresso rispetto allo scorso Mondiale MotoGP: “Fisicamente sto bene e ho lavorato anche a livello mentale, sono più preparato che in passato e devo dimostrarlo in pista. Si può sempre migliorare qualcosa. A livello di guida e velocità eravamo già molto pronti, la cosa da migliorare è l’inizio della stagione. Nel 2023 abbiamo un po’ sofferto e poi abbiamo dovuto recuperare, quindi voglio iniziare forte quest’anno. Anche per la gara della domenica dobbiamo lavorare un po’ a livello di setup della moto. A livello mentale è stato difficile il finale di campionato, c’era tanta pressione“.

Team ufficiale Ducati, Aldeguer e Liberty Media

Inevitabile parlare del suo futuro, che Jorge spera di vedere colorato di rosso Ducati: “Dobbiamo aspettare e capire la scelta di Ducati. Hanno già deciso di confermare Bagnaia, quindi vedremo. So cosa sono in grado di fare, inizierò la stagione con questa mentalità e la mia priorità è andare nel team factory. Sono tranquillo, vedremo cosa succederà“.

Negli ultimi giorni si è parlato del probabile arrivo di Fermin Aldeguer nel team Prima Pramac nel 2025 e il madrileno si è così espresso in merito: “Sì, penso che sia pronto. Alla fine della scorsa stagione ha dimostrato il suo potenziale. Adesso può far vedere di poter lottare per il Mondiale. Penso sia uno dei più forti della griglia Moto2, deve rimanere rilassato. Non so se abbia firmato oppure no“.

Infine, a Martin è stato chiesto un commento sui rumors che danno Liberty Media, società americana proprietaria della F1, interessata all’acquisto di Dorna Sports: “Penso che Dorna abbia fatto un lavoro fantastico in questi anni. In F1 stiamo vedendo risultati grandiosi negli ultimi 6-7 anni, penso che sarebbe un grande step e tutte le buone idee sono benvenute“.

Foto: Prima Pramac Racing