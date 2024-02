Il Mondiale Superbike è partito offrendoci tre fantastiche sfide. Phillip Island non tradisce mai le attese e stavolta ha proposto gare combattute e protagonisti inattesi. Nicolò Bulega e Alex Lowes hanno fatto i fenomeni firmando imprese da ricordare. Il romagnolo ha vinto al debutto in top class, il gemello britannico ha fatto gonfiare il petto ad una Kawasaki che sembrava in disarmo nel dopo Jonathan Rea, invece ha lasciato l’Australia in vetta alla classifica iridata. Prossimo show il 21 marzo in Catalunya, intato riviviamo il meglio del primo round con il travolgente commento di Alessio Piana. Su CorsedimotoTV, clicca qui per iscriverti il canale