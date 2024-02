Kazuki Watanabe riparte dal Team Ètoile nell’Endurance

Un progetto nuovo di zecca, ma decisamente ambizioso. Non potrebbe essere altrimenti per una realtà che, da qui ai prossimi 10 anni (!), si è prefissata l’obiettivo di raggiungere i vertici del Mondiale Endurance FIM EWC. Dopo la presentazione al grande pubblico avvenuta lo scorso mese di dicembre, il Team Ètoile BMW ha sciolto le ultime riserve sulla line-up di piloti per la stagione 2024. Per il debutto nella classe Superstock, sarà un “certo” Kazuki Watanabe ad affiancare i già annunciati Hikari Okubo e Yudai Kamei. Con alcune novità previste per la 24 Heures Motos Le Mans in agenda il prossimo mese di aprile.

Kazuki Watanabe cambia veste

Per allestire questo programma il titolare Takashi Ichikawa non ha trascurato il benché minimo dettaglio. Lo testimonia il recente ingaggio di Kazuki Watanabe, habitué dell’universo All Japan nonché collaudatore di lungo corso della GSX-R 1000. Proprio con la Gixxer è stato a più riprese il principale antagonista dell’imbattibile Katsuyuki Nakasuga nella JSB1000 (la Superbike del Sol Levante). Alternandosi altresì tra riserva (di lusso) e pilota titolare in Yoshimura SERT nel Mondiale Endurance 2021-23. Dopo una vita passata al servizio di Suzuki-via-Yoshimura, salirà per la seconda volta in carriera su una moto “non giapponese” (la prima fu una Suter con la quale disputò una manciata di gare nel Mondiale Moto2 2010).

Le parole di Kazuki Watanabe

“È un onore essere chiamato in causa dal nuovo Team Ètoile” ha dichiarato Watanabe, sul cui futuro stavano aleggiando alcune incertezze. “Ad essere onesti, non era chiaro se avrei proseguito come pilota professionista. Apprezzo quindi il team manager Ichikawa per questa opportunità. Percepisco la loro forte ambizione, ovvero diventare vincenti. Per questo sto cercando di dare alla squadra indicazioni utili basate sulla mia esperienza. Faremo il possibile per arrivare al top”.

All’assalto della FIM Endurance World Cup

Sempre all’interno di una struttura tutta nipponica, seppur dal nome francese e con pacchetto tecnico tedesco, la meteora del Mondiale Supersport condividerà la BMW M 1000 RR #25 gommata Dunlop coi connazionali Hikari Okubo e Yudai Kamei. Un equipaggio di livello con le carte in regola per puntare alle zone nobili della FIM Endurance World Cup riservata alla classe Superstock.

Rimpiazzo per la 24 Ore di Le Mans

Complice tuttavia la concomitanza con il Mondiale Supersport, dove corre sotto le insegne Vince64 Racing Team by Puccetti Kawasaki, Okubo sarà costretto a disertare la celebre 24 Heures Motos Le Mans prevista il week-end del 20-21 aprile prossimi. Al suo posto, per il primo appuntamento stagionale dell’EWC 2024 il Team Ètoile ha trovato l’accordo con Kyosuke Okuda, dai trascorsi nell’All Japan Superbike. Il giovane Shogo Kawasaki, abitualmente impegnato nel CIV Supersport, ricoprirà invece il ruolo di quarto pilota.