MotoGP, Morbidelli: “Sogno podi e vittorie. Qatar? Attendo l’ok”

Franco Morbidelli sa quanto è importante quest’anno per lui, visto che è reduce da un’esperienza negativa con in Yamaha. L’approdo nel team Prima Pramac Racing è una grande opportunità, guiderà la Ducati Desmosedici GP24 e deve approfittarne per rilanciarsi. Purtroppo non ha potuto prendere parte ai test in Malesia e in Qatar, però cercherà di adattarsi in fretta alla nuova moto e alla nuova squadra. È nell’ambiente giusto per tornare a lottare per risultati di rilievo.

MotoGP, l’approccio e le condizioni di Morbidelli

Il pilota romano all’evento di presentazione del team ha parlato del suo approccio in vista dell’inizio del campionato, che partirà nel weekend 8-10 marzo a Lusail: “È importante avere il giusto approccio, che è quello di non guardare troppo i piloti migliori e il gap ci potrebbe essere. So che devo recuperare, farcela in gara è complicato però proverò a farlo. Non ho delle chiare aspettative oggi, devo recuperare per poter lottare per le posizioni che voglio“.

Morbidelli dovrà utilizzare i weekend di gara come dei test inizialmente, cercando di abituarsi quanto prima alla Ducati. Pur non potendo guidare, si era recato in Qatar per assistere all’ultimo test pre-campionato: “Ho imparato che guidare la moto è meglio che guardare gli altri che guidano. Essendo infortunato, ho sfruttato la migliore chance che avevo, stando con il team e parlando con la mia crew. Ho guardato i dati degli altri piloti Ducati, lo avevo già fatto a Valencia e poi avevo guardato anche quelli di Sepang. Sarà un elemento chiave per capire come essere più veloce possibile. Lo stile per andare molto veloce è quello di Bagnaia e Martin. Lo stile con cui io vincevo in passato era un po’ diverso, credo che Di Giannantonio lo esprima, è veloce e fluido in curva“.

L’ex rider Yamaha ha spiegato anche quali sono le sue condizioni fisiche: “È un infortunio che ti chiede di rispettare determinati tempi e ciò che dicono i dottori. Sto bene, ma devo aspettare l’ok dei dottori per poter correre. Molto probabilmente potrò farlo. La medicina dice che dopo un infortunio così bisogna aspettare un mese, vedremo per i dottori ho recuperato. In questo periodo ho fatto quello che ho potuto, non potevo allenarmi come se non avessi niente“.

Voglia di riscatto e i consigli di Bagnaia

Franco è decisamente carico per il 2024, sa che ha una grande opportunità correndo per Prima Pramac Racing: “Sarà un bel salto, ma so dove sto atterrando, ovvero sulla miglior moto. Questo non è un segreto, è una cosa fantastica, la miglior situazione in cui tuffarsi da questa distanza. Incontrerò sicuramente delle difficoltà e farò fatica, ma non so quanto“.

Infine, Morbidelli ha rivelato che Bagnaia gli ha dato qualche dritta per guidare la Desmosedici GP24: “Mi ha dato dei consigli, vedremo se riuscirò a metterli in pratica in pista. Vorrei tornare a farei dei podi e a vincere le gare. Il primo step naturale è ispirarsi a chi ha lo stile che riesce a fare podi e vittorie. Poi se riuscirò aggiungere cose del mio vecchio stile magari lo farò“.

Foto: Prima Pramac Racing