Inizia il conto alla rovescia per vedere Marc Marquez al debutto ufficiale in una gara di MotoGP con la Ducati Desmosedici GP. Per il campione catalano sarà una situazione atipica, ritrovarsi in un team satellite come Gresini, dove l’atmosfera familiare la fa da padrona. Nell’altro angolo del box ritroverà suo fratello Alex, alla sua seconda stagione con la squadra di Nadia Padovani, anche lui reduce da una pessima esperienza con la Honda.

Marc Marquez nella famiglia Gresini

Nel reportage andato in onda su Dazn, ‘Marc Marquez: Gresini family’, l’otto volte iridato e i membri del team raccontano questa fantastica avventura iniziata lo scorso novembre nel test di Valencia. “La verità è che quando mi sono visto sullo schermo per la prima volta vestito con quei colori, ho avuto una sensazione strana“, ha ammesso il maggiore dei fratelli di Cervera. “Ancora non mi vedo con questi colori, è difficile dopo aver indossato per tanti anni quelli del Repsol Honda Team. Ma sono emozionato e soprattutto grato per questa opportunità, cercherò di sfruttarla al meglio. So che emotivamente per Nadia, per tutta la sua famiglia, significa molto che io sia in questa squadra, perché Fausto mi ha lusingato molto e questo l’ho apprezzato“.

Nonostante sia un team indipendente della classe MotoGP da pochissimi anni, Gresini profuma di storia. Di qui sono passati tanti piloti e campioni. “Al centro della squadra è chiaro che Fausto Gresini c’è ancora“. Per Marc Marquez sarà un campionato senza troppa pressione, dove potrà contare su un’atmosfera familiare e allo stesso tempo professionale. Non dimentichiamo che sin dall’esordio in MotoGP questa squadra ha subito collezionato podi e vittorie. “È una squadra divertente, dove tutti i compleanni vengono festeggiati e non viene risparmiato né il pilota, né il Team Manager, nessuno”, ha aggiunto l’ex pilota HRC.

Obiettivo vittoria per Marc

Per Gresini sarà altrettanto atipico avere ai box un talento simile, qualcosa cambierà di sicuro. “Il mio arrivo non deve cambiare l’aria che si respira nella famiglia Gresini. Per questo motivo ho portato con me solo uno dei miei collaboratori dal team Repsol, ma non l’intera squadra. Hanno la loro famiglia qui, hanno il loro ambiente e cambiando pilota non puoi distruggere un’intera famiglia, devo adattarmi“. Con una Ducati tra le mani si può pensare in grande, i test invernali hanno dato esito positivo, ma Marc Marquez preferisce volare basso. “Come famiglia Marquez, cercheremo di portare loro tanti trofei. Hanno una collezione di vittorie e podi in MotoGP, quindi cercheremo di aggiungerne ancora e dare loro tanta gioia“.

Il sogno di Nadia

Nadia Padovani, titolare del team Gresini, vive un sogno diventato realtà e a volte ancora non crede ai propri occhi. “Gresini può offrire tutto ciò che una famiglia può dare, gli saremo vicini – ha detto la patron del team faentino -. Se ci sono problemi può venire con calma a parlare con noi. Cercheremo di esserci sia nel bene che nel male. Saremo sempre con lui“.

