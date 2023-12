Nome francese, squadra giapponese: Team Ètoile nell’Endurance

L’invasione giapponese nel Mondiale Endurance motociclistico non si ferma. Dal 2016 a questa parte le realtà del Sol Levante sono sempre più protagoniste del FIM EWC. Lo conferma il fatto che 3 dei 6 team ufficiali siano giapponesi o legati all’universo All Japan (F.C.C. TSR Honda, Yoshimura SERT Suzuki, Kawasaki Webike TRICKSTAR), ma anche l’adesione di strutture indipendenti decise ad impegnarsi a tempo pieno nelle competizioni motociclistiche di durata. Questo il caso del Team Ètoile che disputerà tutta la stagione 2024 della FIM Endurance World Cup riservata alla classe Superstock, schierando piloti di livello (Hikari Okubo e Yudai Kamei in primis), una competitiva BMW M 1000 RR, intraprendendo un programma addirittura decennale.

DAL GIAPPONE AL MONDIALE ENDURANCE

Per quanto sia stato creato soltanto nel gennaio del 2023, il Team Ètoile si è preparato a questo ambizioso progetto senza trascurare il benché minimo dettaglio. Negli ultimi mesi il titolare Takashi Ichikawa ha fatto la spola tra Giappone e Francia per prendere contatti, definendo al contempo una triplice base operativa. In Giappone tra Edogawa e Tokyo, nel Vecchio Continente un’antenna a Teloche, alle porte di Le Mans.

CON UNA BMW NELLA CLASSE SUPERSTOCK DELL’ENDURANCE

Il progetto di questa realtà è di partecipare alle prossime 10 stagioni (!) del Mondiale Endurance FIM EWC, partendo dalla classe Superstock. Se il nome della squadra è francese, per quanto sia una realtà giapponese, la moto scelta è tuttavia tedesca. Nello specifico una BMW M 1000 RR che sarà contraddistinta dal numero 25, annoverando il pieno supporto di alpha Racing.

HIKARI OKUBO E YUDAI KAMEI I PRIMI PILOTI

Con il calendario della Coppa del Mondo Superstock esteso anche alla 8 ore di Suzuka, il Team Ètoile ha già ingaggiato piloti che, sulla carta, possono ambire ai vertici della categoria. Da una parte Hikari Okubo, il quale si alternerà tra EWC e Mondiale Supersport, con priorità per quest’ultimo nelle concomitanze previste dal calendario. Dall’altra è stato messo sotto contratto Yudai Kamei, per anni punta di diamante (e dipendente!) di Honda Suzuka, reduce da un 2023 sotto le insegne Yoshimura Suzuki RIDE WIN nell’All Japan.

LA GENESI DEL TEAM ÉTOILE

In conclusione, la domanda sorge spontanea: perché la denominazione di questa squadra è “Team Ètoile“? Tutto è dovuto ai trascorsi professionali e di vita del titolare Takashi Ichikawa, il quale ha vissuto per anni a Lione studiando per diventare uno chef in un ristorante stellato Michelin. Per questo ha sempre voluto inserire “Ètoile”, inteso come “stella”, in tutti i suoi progetti, motociclismo compreso.