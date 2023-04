Shogo Kawasaki con la Yamaha al CIV “In Italia per emergere”

Kawasaki su Yamaha al CIV Supersport. Shogo Kawasaki è un simpatico ventenne giapponese. Parla già italiano e quest’anno correrà sulla R6 dell’ Axon Seven Team, la squadra campione in carica con Marco Bussolotti. Ha gareggiato con Yamaha già in passato, anche nella classe 300 con Motozoo poi sempre in 600 con Faieta Motors By Speed Action.

“Ho vent’anni e vivo in Italia dall’anno scorso – racconta Shogo Kawasaki a Corsedimoto – Mi trovo molto bene qui, sto imparando le varie piste, inizio a parlare e capire l’italiano. E’ molto difficile per me però l’anno scorso ho fatto un corso di lingue e adesso va meglio e lo capisco abbastanza. Mi piace tutto dell’Italia: l’ambiente motociclistico ma anche il cibo e l’atmosfera che c’è in generale”.

Perché hai scelto di partecipare al CIV e non gareggiare nel tuo paese?

“In Giappone c’è il campionato nazionale ma il livello del CIV è molto più alto e credo sia è la strada giusta se si vuole arrivare un giorno al Mondiale. E’ difficile approdare al WorldSSP partendo dall’ All Japan o dai campionati asiatici in generale quindi ho scelto di venire in Italia”.

Qual è il tuo sogno?

“Diventare Campione del Mondo Superbike”.

