MotoGP, Luca Marini rebus: perché Bezzecchi era più veloce

Luca Marini ha ottenuto il suo primo podio in MotoGP, sebbene il risultato della Sprint Race non rientra nelle statistiche ufficiali. Il fratello di Valentino Rossi non è però pienamente soddisfatto dell’ottavo posto nella gara domenica a Termas de Rio Hondo, soprattutto alla luce del trionfo del compagno di box Marco Bezzecchi che ha assicurato la prima vittoria al team VR46 di Valentino Rossi.

Luca Marini senza gomma

Dopo le ottime sensazioni del sabato e nel warm-up Luca Marini non è riuscito a ripetersi sui 25 giri di gara sul bagnato. “Una gara difficile, non avevo trazione“, ha riassunto il numero #10 al termine del Gran Premio d’Argentina. Scattato dalla settima piazza in griglia non è andato oltre l’ottavo posto, con un distacco di 13,6 secondi dal vincitore Bezzecchi. “All’inizio sono stato superato da molti piloti, quindi ho deciso di risparmiare sulle gomme. Forse questo mi avrebbe permesso di recuperare posizioni verso la fine della gara. Ma anche se ho guidato con tanta prudenza, alla fine non era rimasto nulla della mia gomma posteriore. Ero lento e non potevo fare nulla“.

Prima vittoria VR46 in MotoGP

Sensazioni ben diverse da quelle del compagno di team, Marco Bezzecchi, che ha spinto come un forsennato dal primo all’ultimo giro. “Non avrei potuto fare di più e ho dato il 100% ad ogni giro“, ha assicurato il fratello di Valentino Rossi. “Dobbiamo analizzare i dati e guardare da vicino come sia possibile che Bezzecchi sia stato così veloce. Se si trattava del setting, dell’elettronica o dello stile di guida. Non avevo grip sulla ruota posteriore, ho dovuto sollecitare maggiormente la gomma anteriore durante la frenata. Verso la fine ero al limite con entrambe le gomme. Innanzitutto mi mancava la trazione, mi mancava l’accelerazione in uscita di curva“.

Tutto sommato, è stato un fine settimana positivo per Luca Marini, che ha raccolto punti preziosi in classifica e ritorna a casa con una maggiore consapevolezza del suo potenziale. Prevale l’amaro in bocca, ma ad Austin avrà l’occasione di riprendersi la rivincita con il suo compagno di squadra. “Non è stata la gara che speravo dopo la Sprint. Mi dispiace, non ero veloce, mi mancava grip e non riuscivo a difendermi. In questi casi è comunque importante portare a casa punti e fare esperienza. Complimenti a Marco e a tutto il Team. Ha fatto la differenza: forte nel warm up e bravo a mettersi subito davanti“.