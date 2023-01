Supersport, Marco Bussolotti “Sono un vecchio volpone che non molla”

La categoria nuovamente unica, l’arrivo di Simone Corsi, lo scontro generazionale tra giovani promesse e vecchi leoni, la sfida Yamaha contro Ducati… Sono tanti i motivi d’interesse del prossimo Campionato Italiano Supersport. Assente Nicholas Spinelli, Campione Italiano in carica NG, il pilota da battere sarà Marco Bussolotti che nel 2022 aveva vinto il CIV Supersport nell’altra categoria. Anche quest’anno correrà con la Yamaha del Seven Axon Team. Il pilota marchigiani è uno tra i più esperti e stimati di tutto il CIV.

“Si torna alla categoria unica e sono contento – dice Marco Bussolotti a Corsedimoto – L’anno scorso ho vinto il campionato ma era un po’ brutto che ci fossero due classifiche separate, si creava un po’ di confusione. Ora vedremo come sarà il pacchetto perché con le 600 oggi come oggi siamo un po’ svantaggiati rispetto alle Ducati che nelle ultime gare del 2023 hanno fatto un passo avanti importante”.

Le Panigale V2 partono come favorite?

“Sì le moto da battere saranno le Ducati ma la squadra mi ha messo a disposizione una moto all’altezza della concorrenza, spero. Vediamo come si evolve”.

Punti al titolo italiano.

“Io parto come sempre per vincere, anzi: più passa il tempo e più sono motivato”.

Come vedi l’arrivo di Simone Corsi?

“Sicuramente con lui il livello del campionato aumenterà ulteriormente perché ha esperienza e andrà forte. Speriamo di andare meglio di lui”.

Ci saranno anche tanti giovani. Prevedi uno scontro tra generazioni?

“Bisogna stare molto attenti perché i ragazzi hanno voglia di fare bene. In Supersport si sta facendo spazio una nuova generazione. Spero di essere uno di quei vecchi volponi che riescono sempre ad ottenere dei bei risultati, come ogni anno. Non vedo l’ora che inizi il campionato e che arrivi qualche bella giornata per fare un po’ di test”.

Foto Facebook Axon Seven Team