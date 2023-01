Moto2, Filip Salac: “Ho fatto fatica ad adattarmi alla moto”

Per il pilota ceco si tratterà del secondo anno nella categoria Moto2. Filip Salac è la conferma di Gresini Racing in classe intermedia, ad indicare come ci si aspettino sensibili miglioramenti in questo 2023. Il podio raggiunto in Thailandia, pur in condizioni molto particolari, conferma però i passi avanti visti nella seconda parte di campionato. La struttura faentina ha confermato per il Mondiale 2023 il giovane Salac, chiaramente determinato a progredire ancora.

Cambio difficile

“Ho fatto fatica ad adattarmi alla moto, ho avuto molti incidenti” ha ammesso il 21enne di Mladá Boleslav durante la presentazione del team. Il cambio di categoria, lasciando la “piccola” Moto3 per passare alla KALEX Triumph, chiaramente non è stata una passeggiata. Il suo 2022 s’è chiuso al 20° posto iridato con 45 punti, quasi la metà di questi arrivati col 2° posto ottenuto sotto il diluvio in Thailandia. Condizioni certo eccezionali, ma non era davvero facile rimanere in sella vista la pista praticamente allagata. Lo sa bene l’eroe locale Somkiat Chantra… Venti punti accumulati in quel particolare Gran Premio, a cui aggiungere altri nove piazzamenti a punti, su tutti le tre top ten arrivate ad Assen (10°), Silverstone (9°) e Motegi (10°).

Salac carico per il 2023

“Filip ha mostrato una bella crescita da metà campionato in poi. Ha realizzato una stagione solida, con un podio al debutto, mai facile in una categoria come la Moto2” ha detto di lui il team manager Luca Gresini. A sottolineare la rinnovata fiducia nel pilota ceco per il Mondiale 2023. “Sono contento di essere rimasto nella stessa squadra per un altro anno” ha sottolineato Salac. Certamente questo è un solido punto di ripartenza per mantenere la concentrazione sulla pista. Da migliorare la costanza ed il feeling con la moto (a referto 10 zeri in 20 GP nel 2022), ma ha un anno di esperienza alle spalle che certo sarà utile. Non è facile emergere in Moto2, vedremo se il 21enne ceco riuscirà a farsi vedere.

