MotoGP, Ciabatti esclude Marc Marquez: “Ducati ha piani diversi”

uePaolo Ciabatti vive il suo momento migliore dall’arrivo in Ducati. Nella stagione MotoGP ’22 ha raccolto la sua prima Tripla Corona e visto trionfare il suo marchio anche nel WorldSBK. Pecco Bagnaia ha riportato il titolo mondiale a Borgo Panigale quindi anni dopo l’impresa di Casey Stoner, ma stavolta il trionfo ha un sapore particolare. Perché è arrivato dopo anni difficili, dopo aver sfiorato il sogno per tre volte con Andrea Dovizioso. E anche nel 2021 il pilota di Chivasso è andato vicino, peccato si sia svegliato troppo tardi per raggiungere Fabio Quartararo. L’alfiere francese della Yamaha aveva già lanciato un campanello d’allarme dopo essersi confermato campione del mondo. Ma i suoi appelli sono rimasti inattesi…

Ducati a due punte nel 2023

Il direttore sportivo Paolo Ciabatti ha avuto a che fare con molti piloti nel corso della sua lunga carriera. Non è stato facile gestire le tensioni interne al box tra Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso, situazione che potrebbe ripetersi ora con Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini. Le due punte italiane proveranno a regalare il bis alla Casa emiliana, a patto di non mettersi lo sgambetto a vicenda. I vertici aziendali sono certi di avere fatto la scelta migliore e finora ogni decisione ha sempre premiato. “C’è chi mi chiede come io faccia a gestire due piloti italiani. Rispondo che è meglio gestire due piloti che possono vincere il mondiale piuttosto che non possono farlo“.

Marquez fuori dai piani

In una intervista sul profilo Instagram di Tony Vaccarella, il discorso vira anche sull’arrivo di Alex Marquez in Gresini. Ducati ha provato ad avvicinare il fratello maggiore Marc Marquez alcuni anni fa, ma all’epoca mai avrebbe immaginato di lasciare la Honda. Da allora molte cose sono cambiate, la Desmosedici è una moto che fa gola a tutti e intanto a Borgo Panigale hanno cambiato filosofia, puntando sui giovani piuttosto che sui nomi già affermati. “Marc Marquez è un pilota fantastico, ma ha 5 o 6 anni in più rispetto ai piloti che abbiamo. Quindi preferiamo concentrarci sui piloti che stanno crescendo con Ducati“, ha sottolineato Paolo Ciabatti. “Marc e Alex vivono insieme e condividono molte cose, quindi non ho dubbi che Marc chiederà ad Alex come stanno andando le cose… Ma i nostri piani sono diversi“.

L’epoca di Dovizioso

Dopo la stagione MotoGP 2020 Ducati ha chiuso le porte ad Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci per puntare sui più giovani Pecco Bagnaia e Jack Miller. L’australiano sembrava dover recitare il ruolo di “primo” pilota, invece l’allievo della VR46 Academy ha preso in mano le redini del marchio. “Abbiamo trascorso otto anni con Dovi in ​​squadra, ha ottenuto risultati fantastici – ha concluso il manager del team Lenovo Ducati -. Però a volte nelle relazioni arriva un momento in cui non danno più di se stessi… e penso che sia stata la decisione giusta“.

Foto: Motogp.com