Un sogno infranto. Simone Corsi sperava tanto di gareggiare nel Mondiale Supersport e raccogliere ancora qualche bella soddisfazione a livello internazionale. Dopo 355 Gran Premi del Motomondiale aveva voglia di nuove sfide come aveva raccontato a Corsedimoto. Aveva trovato un buon team, AltoGo, Campione Europeo Supersport nel 2021 con Kevin Manfredi, ma Dorna non ha accettato l’iscrizione. Il Team Manager, Giovanni Altomomonte, al momento preferisce non parlare ma assicura che lo farà presto. Già l’anno scorso gli avevano rifiutato l’iscrizione e questa doppia bocciatura appare piuttosto incomprensibile.

Il team nel paddock ha reputazione di essere serio, non ha problemi economici, ha un ottimo staff tecnico. Con Simone Corsi avrebbe potuto fare bene. Probabilmente non avrebbe potuto ambire al titolo mondiale vista la concorrenza, tuttavia avrebbe potuto puntare alle posizioni che contano e forse a qualche podio. Nella gara test, corsa all’ Autodromo del Levante, il pilota romano era andato molto forte e c’erano tutti i presupposti per un 2023 da protagonista.

Simone Corsi durante l’inverno si è allenato con grande intensità e sta continuando a farlo, nonostante l’amarezza e le incertezze future. Non ha molta voglia di parlare in questo momento.

“Onestamente non so proprio cosa dire – confessa Simone Corsi a Corsedimoto – Ci sono rimasto male! Non correrò nel Mondiale Supersport ed era il mio obiettivo per il 2023″.

Cosa farai?

“Sicuramente farò il Campionato Italiano Supersport, questa è l’unica cosa certa in questo momento”.

Parteciperai anche a delle gare internazionali?

“Non lo so neanche io cosa farò, è questa la realtà”.