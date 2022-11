Simone Corsi vince con Yamaha AltoGo, la moto con cui correrà nel 2023?

Simone Corsi e Alessandro Delbianco sono stati i protagonisti assoluti del Trofeo Inverno 2022 all’Autodromo del Levante, nei pressi di Bari. Il pilota più atteso era certamente Simone Corsi, all’esordio assoluto su una Yamaha 600 dopo vent’anni nel Motomondiale. Molti si chiedevano con quale team avrebbe gareggiato e mistero svelato: con l’AltoGo, la stessa squadra con cui dovrebbe partecipare al Mondiale Supersport 2023. Il condizionale è ancora d’obbligo, manca ancora l’ufficialità, ma è molto probabile. La squadra milanese potrebbe schierare anche un secondo pilota nelle gare europee ed il nome è ancora in via di definizione.

Simone Corsi si è subito trovato a suo agio con la Yamaha: ha vinto entrambe le gare, si è divertito ed ha emozionato il pubblico presente all’Autodromo del Levante. In evidenza anche Agostino Santoro.

Alessandro Delbianco vittoria e record della pista

Alessandro Delbianco si è ritirato in gara-1 ma ha dominato gara-2 classe 1000. In sella alla sua Aprilia ha sbaragliato la concorrenza e stabilito il nuovo record della pista in 46”265. E’ stata la sua ultima uscita con una moto di Noale prima di cambiare marca oppure continuerà a gareggiare con Aprilia? Se lo chiedono in tanti ma ancora non si sa. Il pilota riminese è il più corteggiato dai team del CIV per il 2023. Quest’anno ha dimostrato talento ma soprattutto acume riuscendo a rimanere in corsa per il titolo fino all’ultima gara. In più è un personaggio amatissimo dalla gente. A breve si dovrebbe conoscere il suo futuro ma al momento non resta che aspettare. La vittoria di gara-1 è andata a Francesco Ciacci.

Presenti tante ragazze che hanno partecipato alle gare femminili, molti giovani e numerosi amatori. il Trofeo Inverno è sempre una festa, un week-end all’insegna della passione autentica per il motociclismo.

