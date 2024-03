Moto3 Test Jerez, giorno 3: Rueda risponde ad Alonso, Nepa e Lunetta in top 10

David Alonso sempre al comando nei test invernali tra i due giorni a Portimao e Jerez… Fino ad oggi. L’ultimo giorno della Moto3 sulla pista andalusa è nel segno di José Antonio Rueda, che chiude questo venerdì di prove ufficiali al comando della classifica dei tempi, proprio davanti al colombiano di CFMOTO Aspar. Il crono record di 1:43.315 messo a referto da quest’ultimo nella giornata di ieri (limando quando fatto nel mercoledì di prove, qui i tempi) è quindi abbattuto, abbiamo un nuovo record ufficioso per la Moto3 a Jerez.

Continuando con la giornata odierna, due gli italiani presenti in top 10. Uno è Stefano Nepa, costantemente il migliore dei nostri nelle prove ufficiali, e l’altro è l’esordiente Luca Lunetta, a poco più di un decimo dall’alfiere MTA. Test invernali completati anche per la Moto3, ora si attende il primo Gran Premio per avere un’idea ancora più chiara dei valori di riferimento. Non bisognerà attendere a lungo, visto che la prossima settimana il Lusail International Circuit ospiterà il primo round della stagione 2024. Di seguito intanto le classifiche di giornata.

Moto3 sessione 1

Sessione 2

Sessione 3

Moto3 combinata giorno 3

Foto: Red Bull KTM Ajo