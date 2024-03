Formula 1: Max Verstappen si prende la Pole Position in Bahrein   

Max Verstappen riparte da dove aveva finito, conquistando la prima Pole Position della stagione. L’olandese conquista la sua 33esima Pole in carriera in Formula 1, raggiungendo così Alain Prost nella classifica di tutti i tempi. La prima fila sarà chiusa da Charles Leclerc, che sbava nel suo giro finale ma domani partirà a fianco di Max. La seconda fila è per George Russell, che è stato richiamato dai commissari per aver superato il tempo nel giro di lancio, vicino a lui Carlos Sainz. La terza fila è per Sergio Perez e Fernando Alonso, con il messicano ancora lontano dal compagno. Quarta fila tutta McLaren con Lando Norris davanti ad Oscar Piastri. Quinta fila per Lewis Hamilton e la sorpresa di giornata Nico Hulkenberg.

I piloti che si sono piazzati fuori dalla Top10

Nella Q2 il primo degli eliminati è Yuki Tsunoda, con il nipponico beffato per soli 7 millesimi da Piastri. Lance Stroll chiude la sesta fila, mostrando sin da subito un ritardo di prestazione nei confronti del compagno Alonso. Settimana fila per Alexander Albon con la Williams che avrà a fianco Daniel Ricciardo. L’australiano ha perso il confronto con il compagno di squadra, prendendo quasi un decimo e mezzo da Yuki. Kevin Magnussen è l’ultimo degli eliminati da questa sessione, con un distacco più marcato rispetto agli altri per quanto riguarda la decima posizione.

La Q1 ha aperto le danze della stagione di Formula 1 in maniera incredibile, dato che dal primo all’ultimo c’è stato solo un secondo di ritardo. Eliminate le due Kick Sauber con Valteri Bottas che ha beffato per un solo millesimo il compagno di team, le due vetture svizzere hanno provato sino all’ultimo ad entrare in Q2. Logan Sargeant scatterà diciottesimo con la sua Williams e sarà in mezzo alle Sauber, come detto, e alle due Alpine. Le due vetture francesi, infatti, chiudono lo schieramento mostrando tutte le difficoltà riscontrate nei test. Esteban Ocon è riuscito a beffare il compagno Pierre Gasly, magra consolazione di giornata.

Griglia di partenza della Formula 1 del Bahrein

1- Max Verstappen (Red Bull) 1:29.179

2- Charles Leclerc (Ferrari) 1:29.407

3- George Russell (Mercedes) 1:29.485

4- Carlos Sainz (Ferrari) 1:29.507

5- Sergio Perez (Red Bull) 1:29.537

6- Fernando Alonso (Aston Martin) 1:29.542

7- Lando Norris (McLaren) 1:29.614

8- Oscar Piastri (McLaren) 1:29.683

9- Lewis Hamilton (Mercedes) 1:29.710

10- Nico Hulkenberg (Haas) 1:30.502

11- Yuki Tsunoda (Visa Cash App RB) 1:30.129

12- Lance stroll (Aston Martin) 1:30.200

13- Alexander Albon (Williams) 1:30.221

14- Daniel Ricciardo (Visa Cash App RB) 1:30.278

15- Kevin Magnussen (Haas) 1:30.529

16- Valteri Bottas (Kick Sauber) 1:30.756

17- Zhou Guanyu (Kick Sauber) 1:30.757

18- Logan Sargeant (Williams) 1:30:770

19- Esteban Ocon (Alpine) 1:30.793

20- Pierre Gasly (Alpine) 1:30.948

Foto: profilo social FORMULA1