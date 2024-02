No, non è la pubblicità di “Casa a prima Vista”, la trasmissione di Sky dedicata al settore immobiliare. Kevin Manfredi, alla vigilia della presentazione del Sic58 Squadra Corse, ha pubblicato sui social delle immagini significative che lo ritraggono assieme alla fidanzata Valentina. Il pilota ligure ha realizzato il suo sogno. “Sono felice di aver preso casa grazie alla moto – racconta Kevin Manfredi a Corsedimoto – questo mi rende orgoglioso perché è al cento per cento un lavoro. Questa cosa mi libererà e farà stare più sereno”.

Ora lo attendono ben tre campionati: MotoE con la Sic58 Squadra Corse, Mondiale Endurance con Wojcik Racing Team ed il Campionato Italiano Superbike su Suzuki Penta.

“Partecipare a tre campionato è il modo migliore per stare in moto, allenarsi e fare i migliori risultati in più campionati. Cercherò di farlo il più possibile nel corso della mia carriera. In MotoE l’obbiettivo è stare nella top5 così come nel CIV. Nel Mondiale Endurance invece vorremmo è centrare la vittoria. E’ molto difficile conquistare questi risultati nei tre campionati ma avremo il compito di farlo e cercheremo di riuscirci fino alla fine”.

Kevin Manfredi chi vedi come favorito in MotoE?

“Ce ne sono tanti: Ferrari, Casadei, Torres, Granado e spero anche io. In più ci sono tante nuove incognite che potrebbero portare dei valori aggiuntivi. Io sono al secondo anno con la Sic58 Squadra Corse ed era il mio obbiettivo per utilizzare l’esperienza del primo per il secondo”.

Avrai come compagno di squadra Massimo Roccoli. Che rapporto c’è tra voi?

“Ho corso tanti anni insieme a lui, soprattutto nel Campionato Italiano. siamo già satti vicini a correre come compagni di squadra in Supersport e per me sarà un onore perché è un pilota che stimo molto: p una bella persona. sarà bello condividere la stagione con lui”.

Foto social