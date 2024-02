Presentazione in grande stile per Sic58 Squadra Corse e MWC

Autorità locali, dirigenti, piloti, meccanici, amici, sponsor, giornalisti…Negli ultimi anni non si è mai vista così tanta gente ed un un tale interesse per la presentazione della Sic58 Squadra Corse e per il calendario eventi del Misano World Circuit. L’impianto, dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, e squadra romagnola sono legati da tanti anni ed uniti dallo stesso entusiasmo. Il 2024 è un anno molto importante sia per la Sic58 Squadra Corse che ha completamente rinnovato la formazione Moto3 per il MWC con un programma di altissimo livello. A fare gli onori di casa e presentare lo speaker dell’autodromo Boris Casadio. Paolo Simoncelli ha voluto rendere omaggio a tutti i partener della squadra ed a gli uomini che lavorano dietro le quinte oltre che a piloti. Il dirigente del MWC e le autorità locali invece hanno fatto un’ampia panoramica sui programmi ed i progetti.

Sic58 Squadra Corse Moto3

Sono Luca Lunetta e Filippo Farioli i suoi portacolori del team di Paolo Simoncelli, due ragazzi giovanissimi: il primo è del 2006 mentre Lunetta ha appena un anno in più. Lunetta è vice-campione del mondo in carica JuniorGP e precedentemente ha brillato nella Rookies Cup, nel CIV PreMoto3 e nelle varie categorie giovanili. Sarà alla sua prima stagione effettiva nel Motomondiale dopo aver fatto alcune gare come-wild. Filippo Farioli ha già un anno di esperienza nel Moto3. In passato si è classificato terzo nel mondiale Junior, è stato protagonista nella Rookies Cup, nell’ European Talent Cup ed in PreMoto3. Entrambi sono considerati i giovani più promettenti a livello internazionale nell’ambito dei prototipi.

Sic58 MotoE

Se in Moto3 Paolo Simoncelli ha deciso di scommettere su due ragazzi giovanissimi, In MotoE vuole dormire sonni tranquilli ottenendo risultati importanti ma senza inutili patemi. Proprio per questo ha scelto due piloti di grande, anzi, grandissima esperienza che dosano alla perfezione cuore e razionalità. E’ stato confermato Kevin Manfredi ed ingaggiato, un po’ a sorpresa, Massimo Roccoli pilota che in novembre compirà 40 anni ma ha ancora le energie e l’entusiasmo di un quindicenne. Con loro la Sic58 può essere certamente protagonista.

Misano World Circuit

Il calendario eventi è ricchissimo con 20 week-end occupati nei prossimi mesi. agli appuntamenti tradizionali di Mondiale Superbike e MotoGP si aggiunge il Misano E-Prix di Formula E e lo JuniorGP. Tornerà poi il World Ducati Week a luglio e ci sarà come novità il fuorisalone di EICMA. A livello d’interventi il MWC sta lavorando alla realizzazione di nuova grande barriera fonoassorbente per mitigare l’impatto sonoro dell’attività prodotta, posizionata nella zona della curva del Tramonto. Nel 2024 verrà inoltre realizzato il “paddock 4”, un’area di 10.000 mq che connetterà le aree che ospitano team e manifestazioni con quella adiacente alle tribune Brutapela.

Foto Marzio Bondi