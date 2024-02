Moto3, Filippo Farioli punta in alto “Vorrei vincere o almeno la top 5”

Filippo Farioli ha la passione per i motori nel sangue. Suo nonno Arnaldo nel 1969 vinse il Campionato Italiano di enduro che allora si chiamava motoregolarità. Lo zio Fabio si laureò Campione del Mondo di enduro 500 4T nel 1993 e partecipò per anni dalla Sei Giorni con la nazionale italiana. Il babbo, Paolo, ha corso invece nel motocross e nel motard. Impossibile dunque che Filippo non s’innamorasse dalle moto fin da bambino. Oggi è uno è uno tra i giovani più promettenti a livello internazionale. Nel 2023 è entrato nel Gruppo Sportivo Fiamme Oro. Quest’anno partecipa al Mondiale Moto3 con Sic58 Squadra Corse.

“Il 2024 è decisivo, fondamentale per il mio futuro – dice Filippo Farioli a Corsedimoto – non voglio mettermi delle pressioni addosso però credo realmente che sia una delle stagioni più importanti della mia carriera. L’anno scorso ero un esordiente, dovevo fare esperienza ed imparare le piste. Ora sono alla seconda stagione e devo dimostrare il mio valore. Sarò l’unico pilota della Polizia di Stato presente a tutto il Motomondiale ed il più giovane delle Fiamme Oro. Era da anni che non entrava un nuovo pilota: è stata una cosa inaspettata è bellissima. Ad inizio 2023 mi ha contatto il tecnico e responsabile Paolo Blora, che ringrazio, ho seguito poi tutta la trafila necessaria e quindi sono diventato poliziotto. Darò il massimo per tenere alti i colori delle Fiamme Oro”.

Difficile passare dalla KTM alla Honda?

“Questo passaggio non mi spaventa, anzi. Ho provato la Honda dello scorso anno a Valencia. Lo stile chiaramente è diverso però mi piace molto nella percorrenza in curva ed in tanti altri settori. Mi sono subito travato bene con la moto e soprattutto con la squadra. Non vedo l’ora di provare il motore che useremo quest’anno: in Giappone stanno lavorando ed è una gran cosa. In più quest’anno avremo le gomme Pirelli, altra bella novità”.

Com’è stato il primo approccio con Sic58 Squadra Corse?

“Mi sono sentito in famiglia e non mi accadeva da quando ero al team Aspar, l’anno in cui avevo terminato il Mondiale Junior al terzo posto. Mi sono trovato benissimo anche con il capotecnico Marco Grana e ci sono quindi tutti i presupposti per lavorare al meglio”.

Come hai trascorso la pausa invernale?

“Da quando è terminata la scorsa stagione ho subito ripreso gli allenamenti. Ho fatto tanta corsa a piedi, sono andato in bicicletta e mi sono allenato moltissimo con la moto da cross e flat-track. Ho avuto anche la possibilità di girare al Ranch di Tavullia. Ringrazio di cuore Valentino Rossi per questa opportunità e per avermi fatto partecipare anche alla 100 Km dei Campioni. Ora sono in Spagna e mi sto preparando che la stagione è ormai vicina”.

Filippo Farioli quali sono i tuoi obbiettivi per il Mondiale Moto3 del 2024?

“L’obbiettivo massimo è vincere, un pilota punta sempre a quello e farò tutto il possibile per riuscirci. Se ne devo dirne però uno più concreto vorrei terminare il Mondiale ai primi cinque posti della classifica finale. Per come mi sento la top-5 è un obbiettivo realistico”.

Foto social