Lewis Hamilton alla Ferrari, tra la voglia di sognare e la realtà

Queste notizie vanno sempre prese con le pinze, soprattutto in momenti come questi dove il campionato è fermo. Quando la stagione di Formula 1 deve partire è facile volare con la fantasia, ma sé alla fantasia ci si aggiungono poi testate importanti a riportare la notizia, allora forse qualcosa sotto c’è. Lewis Hamilton alla Ferrari è uno di quei trasferimenti che sogni magari su F1 Manager, per vedere un grande pilota su una grande scuderia. Il discorso è come quando io giocavo a Pro Evolution Soccer e giocando al Campionato Master provavo a prendere i migliori giocatori nella mia squadra del cuore. Discorso diverso qui, visto che le due parti sembrano essere davvero vicine e soprattutto parliamo della realtà ed allora cerchiamo di analizzare la cosa.

Lewis Hamilton e la Ferrari si sono cercati molte volte

La notizia fosse arrivata qualche primavera fa, sarebbe stata epocale, visto che le due parti si sono cercate molte volte. Lewis Hamilton non ha mai nascosto di amare la rossa, anzi, ha sempre avuto parole al miele verso ciò che rappresenta la Ferrari nel mondo delle auto. Il Cavallino Rampante da parte sua, ha sì virato verso nidi diversi, ma sotto forse davvero voleva prenderlo, magari quando era nel suo apice in Mercedes. Ora davvero l’affare potrebbe andare in porto, anche perché due uomini della scuderia italiana hanno sempre visto il pilota britannico con un occhio di riguardo.

Il primo è il presidente John Elkann che ha sempre speso parole d’amore per Lewis Hamilton. Il pilota inglese sembra essere un pallino del presidente, che vorrebbe davvero vederlo in rosso. L’altra figura che avvicinerebbe il pilota d’oltremanica alla Ferrari è Frederic Vasseur. Il team principal della rossa ha avuto Lewis Hamilton con sé quando era alla guida del team di GP2, ART Gran Prix. Nel 2006 infatti, Lewis ha vinto il titolo in GP2 proprio con la scuderia francese. Quel successo gli servi poi per approdare l’anno seguente in Formula 1 con la McLaren. I rapporti tra i due sono molto stretti, molte volte infatti, si vedono i due fare lunghe chiacchierate.

Carlos Sainz è davvero così lontano da Maranello?

Il possibile approdo di Lewis Hamilton dal 2025, sembra mettere alla porta l’altro portacolori della casa di Maranello, ovvero, Carlos Sainz. Lo spagnolo è l’unico vincitore della passata stagione a non essere un pilota Red Bull. Il suo contratto scade a fine 2024 e ad oggi, non ci sono voci che vedano l’avvio di una trattativa per prolungare la sua permanenza in Italia. Questo non vuol dire nulla, potrebbe anche essere che le voci sul pilota britannico siano giunte sino a noi per un motivo solo. Voci che potrebbero servire per smuovere in realtà una faccenda tutta interna. Una cosa al quanto difficile certo, soprattutto dopo la riunione di oggi indetta da Mercedes, che sembra legata proprio su una possibile partenza del sette volte campione del mondo.

Sainz a differenza di Charles Leclerc non ha avuto un rinnovo prima dell’inizio di questa stagione, mostrando anche, come la Ferrari punti più sul monegasco. Carlos, inoltre, potrebbe strizzare l’occhio all’approdo dell’AUDI in Formula 1 a partire dal 2026. Il marchio tedesco è quello con il quale il papà ha vinto l’ultima Dakar guidando la RS-Q e-tron. Le voci, infatti, sul pilota spagnolo sembrano portare verso questa direzione, ma davvero sarebbe disposto a fare un anno sabatico? Questa è la vera domanda al momento, per vedere Hamilton in rosso, bisognerà capire bene anche il futuro di Carlos.

Ferrari vede in Lewis Hamilton un colpo più commerciale che da mondiale

La notizia di un possibile approdo di Lewis Hamilton in Ferrari è stata rilanciata anche da Sky Sports, quindi da una fonte molto vicina al pilota. La Ferrari ci gioverebbe davvero da un approdo di Lewis? Ricordiamoci che Hamilton avrà 40 anni nel 2025. Quindi è difficile vederlo lottare per l’iride, anche sé Fernando Alonso smentisce questa cosa, inoltre, l’inglese è un grande amico di Valentino Rossi, un altro pilota che fa fatica a smettere di guidare. Il perno su cui tutto ruota potrebbe essere commerciale. L’arrivo di un pilota del genere farebbe aumentare di non poco gli introiti, un po’ come fu per la Juventus con l’acquisto di Cristiano Ronaldo. Elkann, inoltre, è uno che tiene conto di queste cose; quindi, chissà che non si rileverà una trova commerciale davvero fruttuosa. Qui stiamo parlando del pilota più vincente della storia della Formula 1, che si andrebbe ad accasasse nella scuderia più importante sulla griglia. Il parere dei tifosi però, è quello di vincere in pista e prendere un sette volte campione del mondo, magari aiuterà la rossa a tornare al successo. Oggi tutto questo è una fantasia, nulla è davvero stato dichiarato dalle parti, quindi come canta Vasco Rossi:” Fantasie, fantasie che volano libere, fantasie che a volte fan ridere, fantasie che credono alle favole!”.

FOTO: social Formula 1