Charles Leclerc e la Ferrari, un rinnovo per continuare a sognare

E’ arrivata la notizia del rinnovo tra il pilota Charles Leclerc e la Ferrari. Una conferma che ha un unico obiettivo, quello di riportare a casa il titolo iridato. Il mondiale manca a Maranello dal 2007 e Leclerc ha sempre dichiarato che vuole essere lui il pilota che riporterà tale vittoria nel bel paese. La firma quindi ci dimostra come le due parti vogliano ambire insieme a tale traguardo. Il rosso resterà ancora il colore del monegasco anche nel prossimo anno e con molta probabilità anche nel 2026 quando cambieranno molte cose in Formula 1.

Charles Leclerc un amore lungo

La casa di Maranello e Charles Leclerc hanno già disputato insieme ben 5 stagioni in Formula 1. Questo però non è del tutto vero, dato che il monegasco ha fatto parte dell’accademy della rossa. Il loro legame, quindi, è ancora più profondo ed è forse per questo che il ragazzo si sia posto come missione quella di riportare al trionfo la casa italiana. Gli anni che vanno dal 2019 al 2023, sono stati altalenanti, vuoi per la vettura e vuoi per il morale del pilota dopo aver subito alcune decisioni da parte del muretto, molto discutibili. Gli errori però, fanno parte del gioco e sono stati commessi da ambe due le parti.

Il legame sentimentale non è mai venuto meno, tanto che Charles non si è mai visto con una divisa diversa da quella della Ferrari. La velocità pura che Leclerc ha sempre dimostrato forse sono sintomi anche di questo amore, che si trasmette poi in pista, dando anche quando la vettura non è delle migliori, una spinta in più. Alcune sue Pole Position, sono arrivate quando nessuno se le aspettava, ma battere in qualifica Max Verstappen è una cosa, farlo senza un mezzo all’altezza di lottare contro l’olandese, poi fanno spegnere la luce accesa dall’entusiasmo poi in gara. Un quinquennio insieme sé ne è andato, ora bisogna aprirne uno nuovo con risultati diversi.

La Ferrari dovrà dare delle garanzie a Leclerc

Charles Leclerc ci ha messo tutto sé stesso e lo abbiamo detto, lo ha fatto anche in conferenza stampa difendendo la squadra. Lui come il suo compagno Carlos Sainz, ma ora serve che anche la Ferrari torni a fare la sua parte. Il 2007 nel tempo si è trasformato da anno da ricordare per il trionfo di Kimi Raikkonen, in anno che rievoca quasi un incubo. “Uscire dall’incubo del sogno” per utilizzare le parole citate nel maggio del 1983 dal vecchio presidente della Roma, Dino Viola, nel giorno in cui riportò nella capitale lo scudetto a 40 anni di distanza dall’ultimo. Il sogno, perché ogni stagione parte per essere quella del ritorno, ma poi a metà stagione si inizia a pensare a quella successiva.

Il 2024 con molta probabilità non sarà l’anno del monegasco e della Ferrari, ma può essere quello del ritorno in alto. Lottare il più possibile con la Red Bull, dimostrando ad Andrian Newey che la Ferrari sa ricostruire dei gioielli come un tempo. Insomma, una firma che serve al morale per riaccendere quella fiamma che forse nel 2023 visti i risultati si poteva essere un po’ smorzata. La scadenza del nuovo contratto non è stata ancora dichiarata, ma con molta attendibilità vedrà il 2026 come l’anno del giudizio. La stagione che dovrà segnare la rinascita rossa alla rincorsa del titolo mondiale in Formula 1.

Charles Leclerc e la Ferrari guardare al futuro non al presente

I cambi di regolamento molto sostanziali che ci saranno dal 2026, devono essere la spinta per lavorare bene sin da ora. L’anno che inizierà e quello prossimo, ovviamente non dovranno essere di test, ma dovranno essere utilizzati per tornare a sfidare la casa austriaca e capire sé all’appello si faranno ritrovare pronte anche Mercedes e McLaren. Charles Leclerc ha un sogno, il suo sogno da bambino, quello di vincere il mondiale di Formula 1 in rosso e solo con la costanza e la voglia di crederci sempre, questo traguardo potrebbe diventare realtà. Una firma quella di oggi, che tiene accesa la voglia di crederci e la costanza nel lavorare per raggiungere tale risultato.

FOTO: social Scuderia Ferrari