MotoGP, Jack Miller sotto pressione: KTM deve decidere

Nonostante i motori della MotoGP siano ancora spenti e il silenzio sembra assordante, le trattative di mercato iniziano a prendere quota. Se VR46 vuole stringere la collaborazione con Ducati prima della gara in Qatar, i piloti arriveranno ai test invernali con la pressione dei contratti. Quasi tutti dovranno riguadagnarsi la fiducia del proprio team o cercare altrove, molto dipenderà dall’asso della griglia: Marc Marquez. Dipende molto da lui anche il destino di Jack Miller…

Il mercato piloti spinge…

Con Pedro Acosta che ha strappato la sella in Tech3 a Pol Espargaró (nonostante un contratto in fieri…), Jack Miller avrà molta pressione per mantenere il suo posto in MotoGP con KTM. Sarà la sua seconda stagione con la moto austriaca, dopo un 2023 piuttosto sonnolento, dove ha raccolto appena un podio. Come la maggior parte dei colleghi Miller sarà in scadenza di contratto alla fine dell’anno, quindi saranno necessarie grandi prestazioni. Ciò significa maggiore pressione per iniziare il campionato nel modo giusto.

Fa parte del gioco, come sottolinea il team manager Francesco Guidotti, che ha condiviso con Jack anche l’esperienza Ducati. D’altronde non è un mistero che la Casa di Mattighofen voglia puntare sul fuoriclasse Marc Marquez, ipotesi molto plausibile… “È un tipo di pressione che per tutti arriva un po’ troppo presto“, ha detto Guidotti a MotoGP.com. “Dobbiamo prendere delle decisioni nella prima parte della stagione e a volte questo non è il massimo per i piloti. Neppure per noi che dobbiamo prendere una decisione dopo qualche gara. È qualcosa che tutti vorrebbero cambiare, ma non possiamo perché ci sono molti fattori che dobbiamo considerare per la scelta. Non ultimo dobbiamo essere pronti subito dopo la prima gara ad iniziare la nuova stagione, quindi dobbiamo essere pronti presto“.

Jack Miller nella stagione ’23 ha dimostrato ottimi spunti, ma con Brad Binder legato a un accordo pluriennale, è il suo posto in fabbrica ad essere in ballo. Francesco Guidotti, però, ricorda che a volte questa pressione può giocare a suo vantaggio. “Jack, come quasi tutta la griglia, è sul mercato. Anche per lui può essere un’opportunità. Dipende da come il pilota sente questa pressione. Non penso che voglia guardarsi intorno, è totalmente impegnato a restare con noi, gli piace tanto essere qui“.

Jonathan Rea, la biografia ufficiale disponibile su Amazon