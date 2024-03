Ribaltone SLP nel CIV Superbike: fuori Arcangeli, dentro Gabellini

Ribaltone improvviso in casa SLP Squadra Corse per il CIV Superbike 2024. Con uno stringato post pubblicato ieri pomeriggio sui personali canali social, la formazione diretta dalla famiglia Pierni ha reso noto l’ingaggio di Lorenzo Gabellini. Malgrado l’assenza di ulteriori dettagli, in base alle indiscrezioni raccolte il Campione CIV Supersport 2019 andrà a prendere il posto di Alessandro Arcangeli sulla seconda BMW M 1000 RR al fianco di Gianluca Sconza. Tutto questo a motori ancora “spenti” (test pre-season a parte), a poco meno di 15 giorni dal primo appuntamento stagionale.

Cambia la line-up di SLP Squadra Corse

Una notizia non del tutto sorprendente considerando che da qualche giorno a questa parte stavano circolando rumours sempre più insistenti. Anche se destinata a far parlare viste le tempistiche. Non più tardi dello scorso mese di gennaio, la giovane struttura dai recenti trascorsi nel National Trophy 1000 annunciava l’ambizioso salto nel CIV Superbike con due M 1000 RR “ultimo grido” affidate ad Alessandro Arcangeli e Gianluca Sconza. Trascorsi un paio di mesi, SLP Squadra Corse ha deciso di intervenire-e-modificare una parte della propria line-up. Di fatto, ancor prima dell’apertura effettiva delle ostilità.

Fuori Arcangeli, dentro Gabellini

Per motivi non meglio precisati, SLP Squadra Corse ha risolto (troppo prematuramente?) il contratto di Alessandro Arcangeli, inizialmente riconfermato dopo il positivo finale di stagione 2023 nel National Trophy 1000 al rientro da un prolungato stop. Per rimpiazzarlo è stata individuata l’esperienza di Lorenzo Gabellini, già detentore di 5 podi in carriera nella top class tricolore. Tornato nel CIV Superbike sul finire dello scorso anno con The Blacksheep Team Honda, il motociclista riminese prenderà parte contestualmente al Mondiale Endurance FIM EWC 2024 con l’italianissimo No Limits Motor Team Honda.

Primo test a Misano

Mentre sul fronte Alessandro Arcangeli non si registrano al momento comunicazioni ufficiali, dall’altra parte SLP Squadra Corse ha accelerato i tempi, facendo provare ieri a Lorenzo Gabellini la M 1000 RR in configurazione CIV Superbike al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Una giornata quanto mai importante per iniziare a gettare una base di lavoro e raccogliere alcuni riferimenti in vista dell’imminente week-end di gara del 6-7 aprile prossimi. Una prima presa di contatto tuttavia anticipata a metà della scorsa settimana da un’altra uscita sul medesimo tracciato. Quasi improvvisata, definita soltanto all’ultimo momento.

Retroscena

Lorenzo Gabellini con la “vecchia” BMW M 1000 RR di SLP Squadra Corse ai test di Misano. Credit: Dani Guazzetti

In pratica, questo avvicendamento si era già concretizzato (segretamente) lo scorso 20 marzo. Con i diretti interessati alternatisi a distanza di appena 24 ore. Se nei test ufficiali pre-season del 18-19 marzo Alessandro Arcangeli aveva preso posto regolarmente dentro al box SLP Squadra Corse, nel successivo “Track Day by EMG Eventi” ai più attenti in circuito non era affatto sfuggita la presenza di Lorenzo Gabellini in sella alla M 1000 RR (seppur in versione 2021) condotta fino al giorno precedente da Arcangeli (vedi foto sopra). Mancavano solo gli ultimi dettagli burocratici (e la nuova BMW!) da sbrigare prima di mettere l’accordo nero su bianco.